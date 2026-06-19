Πλεύρης για Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης: «Υποχώρησε πολύ το ποσοστό χορήγησης ασύλου»

Snapshot Το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης ρυθμίζει τις επιστροφές και διαχωρίζει τους με προσφυγικό προφίλ από τους υπόλοιπους αιτούντες άσυλο.

Όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, κρατούνται και πρέπει να εξεταστεί το αίτημα ασύλου τους εντός 12 εβδομάδων πριν την επιστροφή τους.

Ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές.

Ακόμη, εκτίμησε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα αφορά κυρίως την αντιπαράθεση μεταξύ της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Θάνος Πλεύρης εκτιμά πως ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα. Snapshot powered by AI

«Αυτό που κάνει το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, αφορά τον κανονισμό των επιστροφών: Αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη, σπάνε στα δύο. Αν έχεις προσφυγικό προφίλ, μπαίνεις στη διαδικασία όπως ήταν σήμερα. Αν όχι, κρατείσαι κι εντός 12 εβδομάδων πρέπει να εξεταστεί το άσυλό σου και να επιστρέψεις», υπογράμμισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας σήμερα (19/06) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο την αυτοδυναμία», υπογράμμισε, ενώ, εκτίμησε ότι το ντέρμπι στην κάλπη δεν θα αφορά το κυβερνών κόμμα αλλά την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Επιπλέον, εκτίμησε πως «ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Θα το σταθμίσει και θα αντιληφθεί την ανάγκη της παράταξης. Η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά τα πρόσωπα και η σχέση με τον κόσμο μας είναι αξιακή».

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