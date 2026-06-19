Οι τέσσερις μάχες Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες: Άμυνα, Μεταναστευτικό, αγροτικά κονδύλια και ακρίβεια

Το στοίχημα της Ελλάδας στον νέο ευρωπαϊκό χάρτη

Κώστας Τσιτούνας

Οι τέσσερις μάχες Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες: Άμυνα, Μεταναστευτικό, αγροτικά κονδύλια και ακρίβεια
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τις πιέσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη σκληρή διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε μία από τις πιο κρίσιμες Συνόδους Κορυφής των τελευταίων ετών.

Για την ελληνική κυβέρνηση, οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις. Αφορούν άμεσα την οικονομία, την ασφάλεια, το μεταναστευτικό και κυρίως τα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας την επόμενη δεκαετία.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες θα επηρεάσουν όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές» και σαφείς στόχους.

Η μάχη των δισεκατομμυρίων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των Βρυξελλών βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή σύγκρουση για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρκετά κράτη-μέλη ζητούν περισσότερα χρήματα για την άμυνα, την τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτό όμως σημαίνει ότι οι παραδοσιακές πολιτικές της Ένωσης, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα Ταμεία Συνοχής, κινδυνεύουν να δεχθούν πιέσεις.

Η Ελλάδα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές σε πόρους που χρηματοδοτούν έργα υποδομής, περιφερειακή ανάπτυξη και αγροτικές ενισχύσεις.
Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είχε άμεσες επιπτώσεις σε αγρότες, περιφέρειες και τοπικές κοινωνίες, γι’ αυτό και η διαπραγμάτευση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Ευρωπαϊκή άμυνα με ευρωπαϊκά χρήματα

Η δεύτερη μεγάλη μάχη αφορά την άμυνα. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ζητά από τις χώρες πρώτης γραμμής να επενδύουν συνεχώς περισσότερους πόρους για την ασφάλεια χωρίς αντίστοιχη ευρωπαϊκή στήριξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη.

Σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική αστάθεια αυξάνεται, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία ισχυρότερων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την άμυνα και την ασφάλεια.

Μεταναστευτικό: Η πίεση στα σύνορα

Το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα βασικά θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Η Ελλάδα ζητά μεγαλύτερη στήριξη για τις χώρες που φυλάσσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και επιμένει ότι το βάρος της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών πρέπει να μοιράζεται δίκαια.

Στην Αθήνα βλέπουν θετικά τις συζητήσεις για ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων, ωστόσο τονίζουν ότι απαιτούνται και πιο αποτελεσματικές ευρωπαϊκές πολιτικές επιστροφών και ελέγχου των παράνομων δικτύων διακίνησης.

Ο φόβος της ενεργειακής καταιγίδας

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η πιθανότητα νέων αναταράξεων στις αγορές ενέργειας και η επίδρασή τους στις τιμές των καυσίμων βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς μια νέα ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει το κύμα ακρίβειας που ταλαιπώρησε τα νοικοκυριά τα προηγούμενα χρόνια.
Το μήνυμα της Αθήνας είναι σαφές: οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πρέπει να μεταφέρεται άμεσα στην αγορά και στους καταναλωτές.

Το ευρωπαϊκό τεστ του Μητσοτάκη

Για τον πρωθυπουργό, η Σύνοδος Κορυφής αποτελεί και μια πολιτική δοκιμασία.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το προφίλ της σταθερότητας και της διεθνούς αξιοπιστίας, η παρουσία της Ελλάδας στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων θεωρείται στρατηγικής σημασίας.

Το ζητούμενο για την Αθήνα είναι διπλό: να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία και ταυτόχρονα να αποδείξει ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης.

Οι 4 στόχοι της Αθήνας στις Βρυξέλλες

•Διατήρηση των αγροτικών επιδοτήσεων και των κονδυλίων συνοχής.
•Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για άμυνα και ασφάλεια.
•Περισσότερη στήριξη για το μεταναστευτικό και την προστασία των συνόρων.
•Μέτρα απέναντι στις ενεργειακές αναταράξεις και την ακρίβεια.

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