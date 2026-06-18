Μητσοτάκης: Επτά χρόνια αργότερα έχουμε κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην αγορά εργασίας

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ως ορόσημο για την Ελλάδα, που δεν έχει παράδοση συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Από το 2019 έως σήμερα, η ανεργία μειώθηκε σημαντικά, ενώ αντιστράφηκε το brain drain στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η κυβέρνηση έθεσε στόχους για αύξηση του κατώτατου μισθού, με έμφαση στην πλήρη απασχόληση και την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων μέσω συστημάτων όπως η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.

Οι κοινωνικοί εταίροι κατάφεραν να συμφωνήσουν σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις σχετικά με την πολιτική εκμετάλλευση των συνδικάτων.

Το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας παραμένει η οικονομική διαθεσιμότητα, που επιτυγχάνεται με υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα και λιγότερους φόρους. Snapshot powered by AI

Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κυρίως την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςστην εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο» στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία «ορόσημο» για μία χώρα που δεν έχει παράδοση συλλογικών διαπραγματεύσεων.

«Έχουμε κάνει πολύ πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Το 2019 δώσαμε μάχη για την ανεργία. Τότε είχαμε ανεργία στο 18%», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επτά χρόνια αργότερα έχουμε κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο. Έχουμε καταφέρει να αντιστρέψουμε το brain drain. Η ανεργία έχει μειωθεί με σημαντικό ρυθμό, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον σημείωσε ότι η κυβέρνηση από την αρχή της πρώτης θητείας της είχε θέσει ξεκάθαρους στόχους για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Εξήγησε ότι στόχος ήταν η αύξηση της πλήρους απασχόλησης και η μείωση της μερικής απασχόλησης αλλά και τα περισσότερα εργατικά δικαιώματα. Σε εκείνο το σημείο ανέφερε το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας που παρακολουθεί τις υπερωρίες των εργαζομένων.

Για τις υπερωρίες. Όταν μιλάμε για δίκαιο μισθό πρέπει να διασφαλίζεις ότι πληρώνεσαι για τις ώρες που δουλεύεις, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι όταν η Νίκη Κεραμέως του παρουσίασε την ιδέα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους για τις συλλογικές συμβάσεις ο ίδιος ήταν «κάπως επιφυλακτικός γιατί νωρίτερα είχαμε δει τα εργατικά συνδικάτα να εργαλειοποιηθεί από τα πολιτικά κόμματα. Αλλά οι κοινωνικοί εταίροι κατάφεραν να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να φτάσουν σε μία συμφωνία - ορόσημο», τόνισε.

Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας για να χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα και όχι εξαιρέσεις αυτές τις καλές πρακτικές, σημείωσε ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην αγορά εργασίας είναι η οικονομική διαθεσιμότητα, η οποία επιτυγχάνεται τελικά με περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και λιγότερους φόρους.

Μάλιστα στο τέλος της ομιλίας ο πρωθυπουργός αστειεύτηκε και είπε στους παρευρισκόμενους ότι αν μπορούν να πάρουν συμβουλές από την Νίκη Κεραμέως για το πώς κατάφερε να «κλειδώσει» σε ένα δωμάτιο όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Νωρίτερα, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πώς έγιναν οι διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Ανέφερε ότι και η ίδια όταν παρουσίασε την ιδέα των διαπραγματεύσεων στον πρωθυπουργό του είπε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν «κοντά στο μηδέν». Ωστόσο δήλωσε ότι είχε το ένστικτο ότι αν ο διάλογος ξεκινούσε από το μηδέν θα μπορούσε να φέρει αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης