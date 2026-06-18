Μητσοτάκης σε βίντεο για το posokanei: Το έχω κατεβάσει, σκανάρεις και βλέπεις το φθηνότερο

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την εφαρμογή «posokanei» ως εργαλείο για σύγκριση τιμών προϊόντων πριν την αγορά.

Η εφαρμογή επιτρέπει το σκανάρισμα barcode για να εντοπιστεί το φθηνότερο σημείο πώλησης.

Ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εφαρμογή «όπλο κατά της ακρίβειας», αν και δεν επιλύει πλήρως το πρόβλημα.

Η χρήση της εφαρμογής αυξάνει την πίεση στην αγορά, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Snapshot powered by AI

Στην εφαρμογή «posokanei» αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα το πρωί της Πέμπτης.

Ο πρωθυπουργός ξεκινά το βίντεο λέγοντας: «Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φτηνό το καλάθι σου». Στη συνέχεια δείχνει την εφαρμογή που και ο ίδιος έχει κατεβάσει στο κινητό του, όπως είπε και συνέχισε: «Σκανάρεις το barcode και βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα το προϊόν».

Το «posokanei» δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι ένα όπλο κατά της ακρίβειας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλήγοντας πως «το πιο σημαντικό είναι ότι η αγορά γνωρίζει τώρα πως ο καταναλωτής συγκρίνει άμεσα τιμές και πιέζεται προς όφελος του ανταγωνισμού.

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