Στα «χαρακώματα» ο Μητσοτάκης: Ακρίβεια, αγορά και στο βάθος κόμμα Σαμαρά

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετεί την ακρίβεια στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο των τιμών στην αγορά.

Η νέα εφαρμογή «posokanei» επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων από σούπερ μάρκετ και ευρωπαϊκές αγορές, αυξάνοντας τη διαφάνεια.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί μόνιμες παρεμβάσεις και όχι προσωρινές παροχές, ενώ σχεδιάζει αυξήσεις εισοδημάτων, μειώσεις φόρων και περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τις ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας τη σημασία της δημοσιονομικής αξιοπιστίας και των πραγματικών δυνατοτήτων.

Στο πολιτικό πεδίο, το Μέγαρο Μαξίμου δίνει έμφαση στην εσωτερική ενότητα της Νέας Δημοκρατίας και στηρίζει τους μακροχρόνιους ψηφοφόρους της παράταξης έναντι εσωκομματικών αντιπαραθέσεων. Snapshot powered by AI

Η ακρίβεια και η εσωτερική συσπείρωση εξελίσσονται στους δύο μεγάλους πολιτικούς παράγοντες που θα κρίνουν τη μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών και στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πλέον ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτελεί το σημαντικότερο πεδίο αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει ένα νέο μέτωπο, με στόχο όχι μόνο την ενίσχυση των εισοδημάτων αλλά και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην αγορά. Το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι ότι η μάχη με την ακρίβεια δεν κερδίζεται με εύκολες υποσχέσεις, αλλά με παρεμβάσεις που αυξάνουν τη διαφάνεια, ενισχύουν τον ανταγωνισμό και προστατεύουν τον καταναλωτή.

Η παρουσίαση της νέας εφαρμογής «PosoKanei» αποτελεί ένα από τα κυβερνητικά όπλα σε αυτή τη στρατηγική, καθώς δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές προϊόντων από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και από αγορές του εξωτερικού.

Το νέο «μέτωπο» με την αγορά – Το μήνυμα στις πολυεθνικές

Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι οι αδικαιολόγητες αποκλίσεις τιμών δεν μπορούν να συνεχιστούν.

Με το νέο ψηφιακό εργαλείο, η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον μεγαλύτερης διαφάνειας, όπου ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πού βρίσκεται η καλύτερη τιμή και να επιλέγει πιο συνειδητά. Και βεβαίως βάζει την κοινωνία απέναντι στα καρτέλ της αισχροκέρδειας.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η σύγκριση τιμών Ελλάδας και Ευρώπης δημιουργεί μια νέα πίεση στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις πολυεθνικές εταιρείες, ώστε να δικαιολογούν τις τιμολογιακές τους πολιτικές.

«Όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα», ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο πολίτης αποκτά ένα ακόμη εργαλείο στη μάχη απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Η ακρίβεια ως ο Νο1 εκλογικός παράγοντας

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει η εκτίμηση ότι η οικονομία και κυρίως η καθημερινή πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά θα αποτελέσουν το βασικό κριτήριο της ψήφου.

Για αυτό και η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο που περιλαμβάνει αυξήσεις εισοδημάτων, μειώσεις φόρων, ελέγχους στην αγορά και ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Το κυβερνητικό αφήγημα βασίζεται στη θέση ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να γίνει με «πακέτα» προσωρινών παροχών, αλλά με μόνιμες παρεμβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι μειώσεις φόρων, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής και τα μέτρα στήριξης των πολιτών.

«Όχι στο τζάμπα» – Η σύγκρουση με τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης

Παράλληλα με τη μάχη στην αγορά, η κυβέρνηση ανοίγει πολιτικό μέτωπο απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν το κόστος των ακοστολόγητων υποσχέσεων και πως η σημερινή κυβέρνηση δεν θα εξαγγείλει μέτρα χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα δημοσιονομικά περιθώρια.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο υποστηρίζουν ότι η διαφορά με την αντιπολίτευση βρίσκεται στη δημοσιονομική αξιοπιστία: «Δεν υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε».

Η αντιπαράθεση αναμένεται να ενταθεί όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου το οικονομικό επιτελείο προετοιμάζει νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων.

Το «PosoKanei» αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουν οι πολίτες

Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει τιμές από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και επιτρέπει:

Σύγκριση περίπου 10.000 προϊόντων,

Παρακολούθηση της πορείας των τιμών,

Αναζήτηση μέσω ονόματος προϊόντος ή barcode,

Δημιουργία λίστας αγορών και υπολογισμό συνολικού κόστους,

Σύγκριση με αντίστοιχες τιμές σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η ενίσχυση της πληροφόρησης του καταναλωτή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για χαμηλότερες τιμές.

Μαξίμου για Σαμαρά – «Η ψυχή της παράταξης είναι οι άνθρωποι που έμειναν στα δύσκολα»

Στο κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθούν τις κινήσεις και τις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ειδικά μετά τη συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα. Θεωρούν ότι ο Νο 2 παράγοντας των εκλογών είναι η ενότητα της παράταξης.

Από το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγουν να απαντήσουν πολιτικά, υποστηρίζοντας ότι η «ψυχή της παράταξης» δεν βρίσκεται σε πρόσωπα ή σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά στους διαχρονικούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Το μήνυμα συνεργατών του πρωθυπουργού είναι ότι όσοι πραγματικά εκφράζουν την παράταξη είναι εκείνοι που έμειναν παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα, χωρίς να ζητήσουν ανταλλάγματα.

«Η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ανώνυμοι άνθρωποι που αγωνίστηκαν διαχρονικά για τις ιδέες της παράταξης», είναι η γραμμή που μεταφέρεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Αφήνουν δηλαδή να εννοηθεί ότι όσοι χτυπούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη χτυπούν την ψυχή της παράταξης.

Η στρατηγική μέχρι το 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει ότι η επαφή με τους πολίτες και η παρουσίαση του κυβερνητικού έργου θα συνεχιστούν μέχρι τις εκλογές.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η πολιτική μάχη θα κριθεί στο αν οι πολίτες αισθανθούν βελτίωση στην καθημερινότητά τους.

Και σε αυτό το πεδίο η ακρίβεια αναδεικνύεται στο μεγάλο στοίχημα: η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι δεν παρακολουθεί απλώς το πρόβλημα, αλλά ανοίγει πόλεμο απέναντί του.

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