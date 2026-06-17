Μητσοτάκης: Η ΝΔ μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα σε δύσκολους καιρούς και τελικά ευημερία

Με ένα νέο βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, παρουσιάζοντας την παράταξη ως τη δύναμη που μπορεί να δίνει «πραγματικές λύσεις» στα ζητήματα της καθημερινότητας και να εγγυάται, όπως αναφέρει, την ευημερία για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.

Το reel δημοσιεύτηκε με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στην περιοχή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου είχε επιθεωρήσει αντιπλημμυρικά έργα και είχε επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας, στο πλαίσιο περιοδείας με έμφαση σε παρεμβάσεις υποδομών και δημόσιας υγείας.

Στο βίντεο επιχειρείται μια συνοπτική πολιτική αποτύπωση της κυβερνητικής γραμμής, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και τη συνέχεια του κυβερνητικού έργου, ενώ εντάσσεται σε μια ευρύτερη επικοινωνιακή στρατηγική ανάδειξης έργων και πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο.