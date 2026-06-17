Έργα όχι υποσχέσεις η απάντηση Μητσοτάκη και αυστηρό μήνυμα στην αγορά κατά της ακρίβειας

Επίθεση Μητσοτάκη σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα: «Ο τζάμπας 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2»

Κώστας Τσιτούνας

Έργα όχι υποσχέσεις η απάντηση Μητσοτάκη και αυστηρό μήνυμα στην αγορά κατά της ακρίβειας
SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και τον Αλέξη Τσίπρα για παροχές χωρίς αντίκρισμα και προωθεί την ανάπτυξη πριν από κοινωνικά μερίσματα.
  • Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει ολοκληρωμένο σχέδιο για το 2030 και αντιπαραβάλλει μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις έναντι προεκλογικών υποσχέσεων της αντιπολίτευσης.
  • Η κυβέρνηση λανσάρει την ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei» για διαφάνεια στην αγορά και ενθαρρύνει την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα τιμών.
  • Επιβάλλονται έλεγχοι και πρόστιμα σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, με το κράτος να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.
  • Η Ελλάδα προωθεί μεγάλες επενδύσεις στον τεχνολογικό τομέα, με τη συνεργασία με την Amazon να ενισχύει το ψηφιακό αποτύπωμα της χώρας.
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Σε ευθεία πολιτική σύγκρουση με τους βασικούς του αντιπάλους προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα.

«Στον πολιτικό διαγκωνισμό σήμερα ο τζάμπας 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να ταυτίσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης με μια λογική παροχών χωρίς αντίκρισμα.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι όσοι υπόσχονται «δωρεάν» μέτρα αποκρύπτουν το πραγματικό κόστος για τους πολίτες, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετικό δρόμο: πρώτα ανάπτυξη, μετά κοινωνικό μέρισμα.
«Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει από κάπου αλλού», τόνισε, στέλνοντας μήνυμα ότι η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει σε πολιτικές που οδήγησαν σε δημοσιονομικές περιπέτειες.

Το δίλημμα των εκλογών και η μάχη της αξιοπιστίας

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η εκλογική αναμέτρηση του 2027 θα κριθεί στην αξιοπιστία και όχι στις υποσχέσεις.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ καταλογίζουν σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα ότι επικεντρώνονται αποκλειστικά στο πού θα δοθούν χρήματα χωρίς να εξηγούν πώς θα παραχθούν.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του πρωθυπουργού στην πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. «Για κάθε δωρεάν εισιτήριο που προτείνουν, εμείς μηδενίζουμε φόρους για τη νέα γενιά», υπογράμμισε, επιχειρώντας να αντιπαραθέσει μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις έναντι προεκλογικών εξαγγελιών.

Μέτωπο κατά της ακρίβειας με το «PosoKanei»

Η κυβέρνηση επιχειρεί παράλληλα να ανοίξει νέο μέτωπο στην καθημερινότητα των πολιτών, παρουσιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα «PosoKanei».

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, πρόκειται για ένα νέο εργαλείο διαφάνειας που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να εντοπίζουν τις καλύτερες επιλογές στην αγορά.

Η παρουσίαση της πλατφόρμας έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για αποκλιμάκωση των τιμών, μετά και τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. «Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου πρέπει να περάσει άμεσα στο ράφι και στην αντλία», είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από κυβερνητικές πηγές.

Αυστηρό μήνυμα στην αγορά

Στην κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η αγορά οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, όπως προσαρμόστηκε όταν οι διεθνείς τιμές αυξάνονταν. Υπενθυμίζουν ότι παραμένει σε ισχύ το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, ενώ προβάλλουν ως παράδειγμα τους πρόσφατους ελέγχους και τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τη νομοθεσία.

«Όταν η αγορά δεν συμμορφώνεται, τότε έρχεται το κράτος», είναι η κεντρική γραμμή, με το κυβερνητικό επιτελείο να ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι δεν αντιμετωπίζει την επιχειρηματικότητα ως αντίπαλο αλλά ως σύμμαχο της ανάπτυξης.
Επενδύσεις, τεχνολογία και νέα εποχή

Στο κυβερνητικό αφήγημα κεντρική θέση καταλαμβάνουν και οι μεγάλες επενδύσεις.
Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον αντιπρόεδρο της Amazon, Panos Panay, αξιοποιείται ως απόδειξη ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε περιφερειακό τεχνολογικό κόμβο.

Η λειτουργία της νέας υποδομής της Amazon Web Services στην Αθήνα, οι σχεδιασμοί για περαιτέρω επενδύσεις και η προοπτική ενσωμάτωσης της ελληνικής γλώσσας σε πλατφόρμες όπως το Kindle και η Alexa προβάλλονται ως στοιχεία που δείχνουν ότι η χώρα αποκτά ισχυρότερο ψηφιακό αποτύπωμα.

Το κυβερνητικό αφήγημα: έργο, όχι υποσχέσεις

Στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι η πολιτική αντιπαράθεση των επόμενων μηνών θα περιστραφεί γύρω από ένα βασικό ερώτημα: ποιος μπορεί να διαχειριστεί τη χώρα σε ένα περιβάλλον διεθνών γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων.

Για αυτόν τον λόγο προβάλλουν συνεχώς τα έργα που υλοποιούνται σε Υγεία, υποδομές, άμυνα και ψηφιακό κράτος, καθώς και τις παρεμβάσεις για τη μεσαία τάξη και τους νέους.

Το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σαφές: η Νέα Δημοκρατία θα πάει στις εκλογές του 2027 ζητώντας ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών με βάση το έργο που έχει παραχθεί και όχι με βάση υποσχέσεις.
Και όπως επαναλαμβάνει ο ίδιος, απαντώντας στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, «εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει».

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