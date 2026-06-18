Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Έχουμε μια πρώτη εκτόνωση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

«Θα χρειαστούν κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της Άμυνας», είπε κατά την έλευση του στη σύνοδο κορυφής των «27» της ΕΕ στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι επί τάπητος στη Σύνοδο θα τεθεί το μεταναστευτικό, ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ.

«Οι φιλόδοξοι στόχοι απαιτούν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Για την Μέση Ανατολή

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση κα ιχρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξσφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην αντλία ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», ανέφερε ο πρωθυπουργός σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

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