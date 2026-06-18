Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Η αναφορά του πρωθυπουργού στο ουκρανικό drone στη Λευκάδα

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Η αναφορά του πρωθυπουργού στο ουκρανικό drone στη Λευκάδα
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Συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμιρ Ζελένσκι είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός παρότι υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία έναντι της ρωσικής επιθετικότητας, έκανε αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone που είχε εντοπιστεί έμφορτο με εκρηκτικά στα ανοιχτά της Λευκάδας στις αρχές Μαΐου.

Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης.

Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.

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