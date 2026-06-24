Εντοπισμός 32 μεταναστών νότια της Κρήτης

Λέμβος με 32 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX, ενώ στη συνέχεια περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στην περισυλλογή και ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων.

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.