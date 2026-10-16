Politico: Εξοργισμένοι με τον Κόστα οι Ευρωπαίοι ηγέτες – «Είναι διπρόσωπος»

Οι διαφωνίες σχετικά με τις τιμές της ενέργειας και τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης αποκαλύπτουν τη δυσαρέσκεια για την απόδοση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Politico: Εξοργισμένοι με τον Κόστα οι Ευρωπαίοι ηγέτες – «Είναι διπρόσωπος»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεχίζουν τη Σύνοδο Κορυφής με έντονες αντιπαραθέσεις για τον προϋπολογισμό και τους φόρους, χωρίς να επιτυγχάνεται συμφωνία.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει περισσότερη βοήθεια σε μια περίοδο που ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει υποστήριξη προς το Κρεμλίνο.
  • Η συζήτηση θα επικεντρωθεί επίσης στην άμυνα, την προστασία από υβριδικές επιθέσεις και τη θαλάσσια ασφάλεια.
  • Το μεταναστευτικό ζήτημα αναμένεται να προκαλέσει έντονες διαφωνίες σχετικά με την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στα ευρωπαϊκά σύνορα.
  • Η αντιπαράθεση για τη φορολόγηση των εκπομπών των αυτοκινήτων ανέτρεψε τα σχέδια του Κόστα και οδήγησε στην αναβολή των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό μέχρι τον Νοέμβριο.
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Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες με τους Ευρωπαίους ηγέτες να τα βάζουν ανοιχτά με τον Αντόνιο Κόστα για τον προϋπολογισμό και τους φόρους και με αρκετούς να εκφράζουν προβληματισμό ότι ο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικός σχεδιασμός της Ένωσης δεν θα κλείσει τον Δεκέμβριο.

Περίπου στα μεσάνυχτα έπειτα από 14 ώρες συνομιλιών οι ηγέτες φάνηκε ότι δεν βρήκαν κανένα πεδίο σύγκλισης για τον προϋπολογισμό και ο επόμενος γύρος συνομιλιών μετατέθηκε για τον Νοέμβριο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα εκ της θέσεώς του είναι ο άνθρωπος που έχει ανλάβει να ενώνει μέσα από τις διαπραγματεύσεις τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ωστόσο οι προσπάθειές του χθες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής έπεσαν στο κενό.

Σύμφωνα με το περιοδικό Politico, ο Αντόνιο Κόστα, χθες δέχτηκε την πιο δριμεία κριτική από τότε που ανέλαβε το αξίωμα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Η οργή επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό των τιμών της ενέργειας και τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι κυβερνήσεις ήλπιζαν ότι και οι δύο συζητήσεις θα παρουσίαζαν σημάδια προόδου κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών. Αυτό που είδαν, όμως, περιγράφεται στην καλύτερη περίπτωση ως αδιέξοδο και στην χειρότερη περίπτωση ως μία ολοένα και μεγαλύτερη διαίρεση στις τάξεις των Ευρωπαίων.

Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν Αντόνιο Κόστα

Από αριστερά, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας Γιάνεζ Γιάνσα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια συνάντησης στρογγυλής τραπέζης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. 15 Οκτωβρίου 2026.

AP

Ανήκει στο στρατόπεδο των Φίλων της Συνοχής, λέει διπλωμάτης

Οι ηγέτες ήταν εξοργισμένοι με τον Κόστα επειδή άφησε τις συνομιλίες να εκτροχιαστούν, ανέφεραν δύο διπλωμάτες της Ε.Ε. από διαφορετικά κράτη μέλη. Αν και τα συμπεράσματα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής δεν έδειχναν καμία αναθεώρηση του ETS2, οι χώρες προσπάθησαν να αναλύσουν λεπτομερώς τη νομοθεσία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής προκαλώντας αμηχανία στον Κόστα, όπως ανέφερε ένας από αυτούς.

Ο Κόστα «θέλει τα συμπεράσματα να είναι έτοιμα από τις συναντήσεις των πρεσβευτών και να μην ανοίγονται προς συζήτηση κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είναι οπαδός της σύνταξης κειμένων επί τόπου», είπε ο διπλωμάτης.

Ένας άλλος διπλωμάτης ανέφερε ότι επικρατούσε «τεράστια απογοήτευση», χαρακτηρίζοντας τη διαμάχη για τη διατύπωση της ενεργειακής πολιτικής «τρελό χάος». «Απλώς προχώρησαν με τα ιταλικά σχέδια και αγνόησαν κείμενα που είχαν υποβληθεί προηγουμένως από άλλους, φαινομενικά χωρίς να κατανοούν τις πολιτικές αποχρώσεις ολόκληρης της συζήτησης για το ETS», πρόσθεσαν πηγές.

Ένας άλλος κατηγόρησε τον Κόστα ότι «έχασε τον έλεγχο της αίθουσας», και εξήγησε ότι δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τις προτεινόμενες τροπολογίες και να τις παρουσιάσει στους ηγέτες της ΕΕ εγκαίρως για τις συζητήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι ηγέτες αναγκάστηκαν να συζητήσουν χωρίς αυτές, γεγονός που συνέβαλε στο να παραταθούν οι διαπραγματεύσεις πέρα από τα μεσάνυχτα.

Ένας διπλωμάτης και ένας αξιωματούχος της ΕΕ συνέκριναν ξεχωριστά τον Κόστα με τους άμεσους προκατόχους του, τον Σαρλ Μισέλ, τον οποίο οι κυβερνήσεις επέκριναν συχνά για έλλειψη δεξιοτήτων στη διαπραγμάτευση, και τον Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος απολάμβανε ευρεία υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Ο Κόστα είχε «χειρότερη απόδοση από τον Σαρλ Μισέλ» την Πέμπτη, ανέφερε ο διπλωμάτης. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι «υπάρχει απογοήτευση που τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται λίγο περισσότερο στο στιλ Τουσκ».

Επιπλέον οι βόρειες χώρες της ΕΕ ανησυχούν ότι ευνοεί τις νότιες χώρες, σύμφωνα με τέσσερις ακόμη διπλωμάτες της ΕΕ. Ένας διπλωμάτης της ΕΕ κατηγόρησε τον Κόστα ότι είναι διπρόσωπος και ότι δεν ενεργεί ως έντιμος μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Ένας άλλος διπλωμάτης, από χώρα που επιθυμεί τη μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού, δήλωσε: «Ο Κόστα, προσωπικά και πολιτικά, ανήκει στο αντίπαλο στρατόπεδο».

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