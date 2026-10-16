Σύνοδος Κορυφής: Χωρίς συμπεράσματα για την ενέργεια– Τα επόμενα βήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης ημέρας της Συνόδου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σύνοδος Κορυφής: Χωρίς συμπεράσματα για την ενέργεια– Τα επόμενα βήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η πρώτη ημέρα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τα συμπεράσματα σχετικά με την ενέργεια.
  • Οι ηγέτες συζήτησαν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ζήτησαν από τον πρόεδρο Αντόνιο Κόστα να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία έως το τέλος του 2026.
  • Η ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας προβλέπεται για το 2027, με στόχο την απρόσκοπτη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2028.
  • Η Σύνοδος εστίασε επίσης στη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ και στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, με διακυβερνητικές διασκέψεις σε Μαυροβούνιο, Ουκρανία, Μολδαβία και Αλβανία.
  • Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε λόγω καθυστερήσεων στις συζητήσεις.
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χωρίς να υπάρξει συμφωνία επί των συμπερασμάτων για το κρίσιμο ζήτημα της ενέργειας.

Για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, οι ηγέτες συζήτησαν τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη ενός ισορροπημένου συμβιβασμού, με βάση την επικαιροποιημένη διαπραγματευτική πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας. Παράλληλα, κάλεσαν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026, ώστε να ολοκληρωθεί η απαραίτητη νομοθετική διαδικασία εντός του 2027 και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δικαιούχων από τον Ιανουάριο του 2028.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αντόνιο Κόστα αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της Συνόδου, επισημαίνοντας ότι η τελευταία συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ και στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Όπως σημείωσε, αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν διακυβερνητικές διασκέψεις με το Μαυροβούνιο, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και την Αλβανία, τονίζοντας ότι η ενταξιακή διαδικασία προχωρά με κινητήρια δύναμη τις μεταρρυθμίσεις.

Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της καθυστέρησης στις συζητήσεις, όπως ενημερώθηκαν οι δημοσιογράφοι.

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