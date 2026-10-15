«Σχίσμα» στην ΕΕ μεταξύ Βορρά και Νότου για το ενεργειακό – Κίνηση ματ από Κόστα

Σύμφωνα με το Politico οι χώρες του Βορρά της ΕΕ ανησυχούν ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ενδέχεται να ευνοήσει τους ομολόγους του από το Νότο

Μάνος Χατζηγιάννης

«Σχίσμα» στην ΕΕ μεταξύ Βορρά και Νότου για το ενεργειακό – Κίνηση ματ από Κόστα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Υπάρχει διχασμός μεταξύ βόρειων και νότιων χωρών της ΕΕ για το ενεργειακό ζήτημα, με διαφωνίες σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό.
  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα καλείται να μεσολαβήσει ουδέτερα, αλλά οι χώρες που ζητούν περικοπές αμφισβητούν την ανεξαρτησία του λόγω του πολιτικού του προφίλ.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο για στοχευμένη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης.
  • Ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης από τα αυξημένα δημόσια έσοδα λόγω πληθωρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.
  • Ζητήθηκε επανεξέταση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες, διατηρώντας όμως τον ρόλο του στην απανθρακοποίηση.
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Σύγκλιση μονάχα στο μέγεθος του προβλήματος και κοινή παραδοχή για δυσοίωνο χειμώνα καταγράφεται μέχρι στιγμής μεταξύ των χωρών - μελών στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Λίγα λεπτά αφότου ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι οι ηγέτες στράφηκαν στο θέμα της ενέργειας, ένας αξιωματούχος της ΕΕ διευκρίνισε ότι στην πραγματικότητα θα προχωρήσουν αμέσως στη συζήτηση για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης.Θα επανέλθουν στο θέμα της ενέργειας αργότερα σήμερα, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Με την γεφύρωση του χάσματος να μην είναι ορατή, ο Αντόνιο Κόστα ζήτησε να αλλάξει το προσχέδιο στο κομμάτι της ενέργειας.

Σύμφωνα με το Politico οι χώρες του Βορρά της ΕΕ ανησυχούν ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ενδέχεται να ευνοήσει τους ομολόγους του από το Νότο στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως μας ανέφεραν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ.

Σήμερα ο Κόστα θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου πρέπει να ενεργεί ως ουδέτερος μεσολαβητής και να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των 27 κυβερνήσεων.

Ωστόσο, οι λεγόμενες «λιτές» χώρες, που πιέζουν για σημαντικές περικοπές, εκφράζουν αμφιβολίες ως προς το αν ο Κόστα — ένας σοσιαλιστής πολιτικός και πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας — θα ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο. «Ο Κόστα ανήκει προσωπικά και πολιτικά στο “άλλο στρατόπεδο”», δήλωσε ένας διπλωμάτης από την ομάδα των “λιτών” χωρών. «Γι’ αυτό υπάρχει κάποιος σκεπτικισμός ως προς το πώς θα προωθήσει τη διαδικασία από εδώ και πέρα».

Ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ επανέλαβε αυτό το σημείο, περιγράφοντας τον Κόστα ως «ευαίσθητο στις περικοπές». Οι “λιτές” χώρες καλούν τον Κόστα να προτείνει περαιτέρω περικοπές εν όψει μιας ειδικής συνόδου κορυφής της ΕΕ για τον προϋπολογισμό, η οποία έχει προγραμματιστεί προσωρινά για τις 26 Νοεμβρίου.

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, προκειμένου να προσφέρουμε μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ανέφερε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προσέθεσε πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

μητσοτάκης ευρωπαϊκό συμβου΄λιο

«Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε», τόνισε.

Υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Παρότι θα πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την χρονική στιγμή υιοθέτησής του, σημείωσε.

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