Μητσοτάκης για τιμές ενέργειας: Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία εντός του πλαισίου

Υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μητσοτάκης για τιμές ενέργειας: Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία εντός του πλαισίου
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών ενέργειας.
  • Ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία εντός του υφιστάμενου πλαισίου για προσωρινά μέτρα στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
  • Τα μέτρα στήριξης πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την αύξηση των δημοσίων εσόδων λόγω πληθωρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).
  • Το ETS πρέπει να παραμείνει πυλώνας της στρατηγικής απανθρακοποίησης, αλλά να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.
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Στην ανάγκη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την αύξηση των τιμών ενέργειας στάθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο πρωθυπουργός κατά πληροφορίες σημείωσε πως τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, ενώ κατά τις ίδιες πηγές σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, σημείωσε και τόνισε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε».

Υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Παρότι το ETS θα πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την χρονική στιγμή υιοθέτησή του.

«Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ακρίβεια των καυσίμων»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση του πρωθυπουργού κατά την προσέλευσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ζητώντας ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα και πρόσθετη ευελιξία.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα.

Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μία ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στη διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που αυτοπροσδιοριζόμαστε ως «Φίλοι της Συνοχής». Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στην Πολιτική Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πειστούν και οι «φειδωλοί» φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και του κόστους ενέργειας, κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μία νέα «έκρηξη» στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό.

Είναι σημαντικό, πέραν των εθνικών πρωτοβουλιών, να υπάρξει και μία ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακανθώδες πρόβλημα, το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό και θα ζητήσουμε -και θα ζητήσω προσωπικά- να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μία πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ήδη η Ελληνική Κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέστε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η Ελληνική Κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται.

Αλλά, προφανώς, ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις, πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.

Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί η ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχων με αυτό που είδαμε στη Θέουτα -η περίπτωση της Θέουτα ήταν παρεμφερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Έβρο το 2020- έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζεται από τα κράτη μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν, σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες, να αναστέλλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές.

Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

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