Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν ξανά τον Νοέμβριο - Διελκυστίνδα για ενέργεια και προϋπολογισμό

Snapshot Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν ξανά στις 26 Νοεμβρίου για να προωθήσουν τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης.

Η συνάντηση της 19ης Οκτωβρίου δεν κατέληξε σε συμφωνία για το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, με αποτέλεσμα την ακύρωση της σχεδιασμένης συνέντευξης Τύπου.

Η ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι χαρακτήρισε δύσκολη αλλά όχι αδύνατη την επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο και ζήτησε να αποφευχθούν περαιτέρω περικοπές.

Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να στηριχθούν ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια.

Υπάρχουν έντονες διαφωνίες μεταξύ βόρειων και νότιων χωρών της ΕΕ για τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, με τον πρόεδρο Κόστα να προσπαθεί να μεσολαβήσει. Snapshot powered by AI

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν σε ειδική σύνοδο κορυφής στις 26 Νοεμβρίου με στόχο να σημειώσουν πρόοδο σχετικά με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Αυτό αναφέρει το Politico, σημειώνοντας επιπλέον ότι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα αναθεωρημένα συμπεράσματα για το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της ΕΕ που είναι ενήμεροι για τις συνομιλίες.

Ως αποτέλεσμα, η αποψινή συνέντευξη Τύπου ακυρώνεται, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την εκπόνηση ενός κειμένου που θα ικανοποιεί όλους. Η συζήτηση μεταφέρεται πλέον στα θέματα της διεύρυνσης και των μεταρρυθμίσεων, με τους ηγέτες να ετοιμάζονται να καθίσουν στο δείπνο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ελπίζει ότι η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Κόστα θα διανείμει νέα στοιχεία για τον προϋπολογισμό, προκειμένου να φέρει τις πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Κόστα: Θα εξετάσουμε την ελληνική πρόταση

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δεσμεύτηκε να εξετάσει τους φόρους που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τους τεχνολογικούς γίγαντες, με σκοπό τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της ΕΕ που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Στις καταληκτικές παρατηρήσεις του προς τους ηγέτες, ο Κόστα δήλωσε ότι θα εξετάσει και άλλες επιλογές πέρα από τους πέντε φόρους που πρότεινε η Επιτροπή —γνωστούς και ως «ίδιοι πόροι»— προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν πάνω από ένα έτος, οι κυβερνήσεις της ΕΕ αντιτάχθηκαν στους φόρους της Επιτροπής, οι οποίοι επηρεάζουν σε συντριπτικό βαθμό τις εθνικές βιομηχανίες τους.

Ο Πορτογάλος πολιτικός τόνισε ότι τα νέα έσοδα από τους νέους φόρους θα μπορούσαν να μειώσουν τις εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό των Βρυξελλών. Ο Κόστα δήλωσε ότι θα εξετάσει τις ιδέες του Κοινοβουλίου, καθώς και μια ελληνική πρόταση για τη διοχέτευση των μελλοντικών εσόδων από τις εθνικές πωλήσεις φάσματος κινητής τηλεφωνίας 6G στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι ιδέες του Κοινοβουλίου δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αναθεωρημένη πρόταση προϋπολογισμού της Ιρλανδίας που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Μελόνι: Η επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο είναι δύσκολη

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε στους ηγέτες ότι θα είναι δύσκολο — αλλά όχι αδύνατο — να επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως μας ανέφεραν δύο διπλωμάτες της ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να συμφωνήσουν για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο, αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι δεν θα έχει πολιτική εντολή να υπογράψει συμφωνία κοντά στις γαλλικές προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο του 2027.

Η Μελόνι απηύθυνε έκκληση για την αποφυγή περαιτέρω περικοπών στον προϋπολογισμό, αφού η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου μείωσε την πρόταση της Επιτροπής κατά 159 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανέφερε ότι οι πληρωμές προς τις φτωχότερες περιφέρειες — οι οποίες είναι αντιδημοφιλείς στις χώρες του Βορρά — είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Έντονες διαφωνίες

Σύγκλιση μονάχα στο μέγεθος του προβλήματος και κοινή παραδοχή για δυσοίωνο χειμώνα καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα μεταξύ των χωρών - μελών στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Με την γεφύρωση του χάσματος να μην είναι ορατή, ο Αντόνιο Κόστα ζήτησε να αλλάξει το προσχέδιο στο κομμάτι της ενέργειας.

Σύμφωνα με το Politico οι χώρες του Βορρά της ΕΕ ανησυχούν ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ενδέχεται να ευνοήσει τους ομολόγους του από το Νότο στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως μας ανέφεραν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ.

Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία, προκειμένου να προσφέρουμε μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ανέφερε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προσέθεσε πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

«Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε», τόνισε.

Υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Παρότι θα πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την χρονική στιγμή υιοθέτησής του, σημείωσε.

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