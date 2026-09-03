Συναγερμός στις αγορές: Γιατί η Ολλανδία μετέφερε επειγόντως 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο

Snapshot Η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα μετέφερε 86 τόνους χρυσού από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στο Λονδίνο για να ενισχύσει την ρευστότητα και την ετοιμότητα σε περιόδους κρίσης.

Η μεταφορά ολοκληρώθηκε μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου μέσω συνδυασμού φυσικής μεταφοράς και χρηματοοικονομικών συναλλαγών χωρίς επανατήξη του χρυσού.

Το ποσοστό χρυσού της Ολλανδίας που φυλάσσεται στο Λονδίνο αυξήθηκε στο 32,1%, ενώ στα αποθέματα σε ΗΠΑ και Καναδά μειώθηκε στο 18,5% για κάθε χώρα.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξανόμενη γεωπολιτική αναταραχή και εμπορικές διαμάχες, ειδικά μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη στο αμερικανικό οικονομικό σύστημα.

Ο χρυσός στο Λονδίνο θεωρείται πιο εύκολα διαπραγματεύσιμος και διαθέσιμος σε κρίσεις σε σχέση με τα αποθέματα στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Snapshot powered by AI

Σε μια κίνηση τακτικής με γεωπολιτικούς και οικονομικούς συμβολισμούς, η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι μετέφερε 86 τόνους από τα αποθέματά της σε χρυσό από τις ΗΠΑ και τον Καναδά στο Λονδίνο, επικαλούμενη «αυξανόμενη γεωπολιτική αναταραχή».Η γιγαντιαία αυτή επιχείρηση, η οποία διήρκεσε από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο, πυροδοτήθηκε από την εντεινόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα, τις εμπορικές διαμάχες μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβας, αλλά και τους κλυδωνισμούς που προκαλεί στη διεθνή οικονομία η συνεχιζόμενη σύρραξη των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν.

«Με αυτό το βήμα, βελτιώσαμε την ικανότητα ανάπτυξης των αποθεμάτων χρυσού. Υποθέτουμε ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να αναπτύξουμε τον χρυσό, αλλά είναι παρόλα αυτά απαραίτητο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της DNB, Όλαφ Σλάιπεν. Ο χρυσός που κρατείται στην Τράπεζα της Αγγλίας «θεωρείται ως ο πιο εύκολα διαπραγματεύσιμος χρυσός στον κόσμο» και ως εκ τούτου είναι πιο εύκολα διαθέσιμος σε μια κρίση από ό,τι αν βρισκόταν ακόμα στις ΗΠΑ ή τον Καναδά. Το συνολικό απόθεμα χρυσού της Ολλανδίας σημειωτέον ανήλθε σε 612,4 τόνους και αποτιμήθηκε σε 72,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025, δήλωσε η DNB.

Στόχος της μεταφοράς είναι η διασφάλιση της άμεσης ρευστότητας των αποθεμάτων, καθώς η αγορά του Λονδίνου θεωρείται η πλέον βαθιά και ευέλικτη παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, το πολύτιμο μέταλλο που βρίσκεται αποθηκευμένο στην Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί να αξιοποιηθεί, να διακινηθεί ή να δανειστεί σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα με πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τα αποθέματα που παρέμεναν εγκλωβισμένα στη Νέα Υόρκη και την Οτάβα.

Η εκτέλεση του σχεδίου βασίστηκε σε έναν εξαιρετικά περίπλοκο συνδυασμό φυσικής μεταφοράς και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Περισσότεροι από 27 τόνοι ράβδων μεταφέρθηκαν αεροπορικώς και μέσω θαλάσσης προς το Ζάιστ της Ολλανδίας και στη συνέχεια κατέληξαν στο Λονδίνο, χωρίς να χρειαστεί η επανατήξη τους. Το υπόλοιπο μέρος της επιχείρησης ολοκληρώθηκε μέσω της πώλησης χρυσού στις αμερικανικές αγορές και της ταυτόχρονης επαναγοράς του στη βρετανική πρωτεύουσα. Αυτή η διπλή στρατηγική επέτρεψε στον οργανισμό να διασπείρει τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η μετακίνηση ενός τόσο μεγάλου αποθέματος χρυσού

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η κατανομή των ολλανδικών αποθεμάτων, τα οποία αποτιμώνται στα 72,2 δισεκατομμύρια ευρώ, άλλαξε άρδην. Το ποσοστό του χρυσού που διατηρείται στο Λονδίνο εκτοξεύθηκε στο 32,1%, ενώ τα αποθέματα σε ΗΠΑ και Καναδά περιορίστηκαν στο 18,5% για κάθε χώρα. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι, αν και προς το παρόν πρόκειται για μεμονωμένη κίνηση, η επιλογή της Ολλανδίας να απομακρύνει τον χρυσό της από την αμερικανική ήπειρο ενδέχεται να κλονίσει την εμπιστοσύνη προς το οικονομικό σύστημα των ΗΠΑ, ανοίγοντας τον δρόμο και για άλλες κεντρικές τράπεζες.

Ο Λοράν Σβαρτς, πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Χρυσού με έδρα το Παρίσι , το οποίο διευκολύνει το εμπόριο χρυσού στη Γαλλία, δήλωσε ότι οι κεντρικές τράπεζες μετακινούν τα αποθεματικά τους εδώ και περίπου μια δεκαετία. «Το τρέχον πολιτικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται επίσης να ωθήσει ορισμένες κεντρικές τράπεζες να ευνοήσουν άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης», είπε.

Η ολλανδική πρωτοβουλία εκδηλώθηκε σε μια περίοδο οξύτατης εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβας, η οποία κλιμακώθηκε με την επιβολή εκατέρωθεν δασμών μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων. Η καναδική οικονομία δέχεται ισχυρό πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς σε κομβικούς κλάδους, όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η ξυλεία και η αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο με την επιβολή πρόσθετου δασμού 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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