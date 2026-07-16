Ανακαλύφθηκε νέο είδος «κρυφού» πιθήκου στο Κονγκό - Δείτε βίντεο

Η επιστημονική ομάδα – από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία – έδωσε στο ζώο την ονομασία Colobus congoensis, ως αναγνώριση της πλούσιας βιοποικιλότητας της χώρας

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ανακαλύφθηκε νέο είδος «κρυφού» πιθήκου στο Κονγκό - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ανακαλύφθηκε νέο είδος πιθήκου, Colobus congoensis, στα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.
  • Το είδος αυτό ήταν γνωστό από τοπικούς κατοίκους αλλά επιστημονικά επιβεβαιώθηκε μετά από μελέτες που περιλάμβαναν φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και γενετικές αναλύσεις.
  • Πρόκειται για το πέμπτο νέο είδος αφρικανικού πιθήκου που ανακαλύπτεται τα τελευταία 75 χρόνια και παίζει σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα της περιοχής.
  • Ο συγκεκριμένος πίθηκος είναι σπάνιος και ο πληθυσμός του είναι περιορισμένος σε συγκεκριμένα τμήματα δάσους, ενώ απειλείται από κυνήγι για το κρέας του.
  • Η επίσημη ταξινόμηση του είδους αναμένεται να συμβάλει στην προστασία του, ενώ προγραμματίζονται περαιτέρω έρευνες για την εκτίμηση του πληθυσμού και τη μελέτη της συμπεριφοράς του ζώου.
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Ένας πίθηκος με εντυπωσιακά ροζ-πορτοκαλί χείλη και μαύρο πρόσωπο, ο οποίος ζει στα δάση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αναγνωρίστηκε ως νέο είδος από τους επιστήμονες. Το ζώο εντοπίστηκε και φωτογραφήθηκε, ενώ ήταν κρυμμένο σε ένα δέντρο των πυκνών τροπικών δασών του Εθνικού Πάρκου Λομάμι, στην ανατολική περιοχή της χώρας.

Περιβαλλοντολόγοι που εργάζονται στην περιοχή ανέφεραν ότι είχαν δει το ασυνήθιστο αυτό ζώο για πρώτη φορά το 2008. Τότε, είχαν καταφέρει να τραβήξουν μόνο μια θολή φωτογραφία του πιθήκου.

Αφού το ζώο παρατηρήθηκε ξανά 10 χρόνια αργότερα, μια διεθνής ομάδα εντόπισε και μελέτησε τον πίθηκο και αποκάλυψε ότι επρόκειτο για ένα μέχρι σήμερα άγνωστο είδος. Αυτό είναι μόλις το πέμπτο είδος αφρικανικού πιθήκου που ανακαλύπτεται τα τελευταία 75 χρόνια.

Ο Τζούνιορ Αμπόκο, διδακτορικός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Florida Atlantic, διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην έρευνα, η οποία περιελάμβανε ηχογραφήσεις, φωτογραφίες και λεπτομερείς γενετικές μελέτες. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό PLoS One.

Ο Αμπόκο δήλωσε στο BBC ότι ήταν «καταπληκτική η αίσθηση» να κοιτάει στα μάτια ένα ζώο του οποίου την ύπαρξη γνώριζαν ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη.

Δείτε βίντεο:

Ένα «κρυφό» είδος

Η επιστημονική αναγνώριση ενός είδους επιβεβαιώνει την ξεχωριστή εξελικτική του πορεία. Ορισμένοι ντόπιοι γνώριζαν ήδη την ύπαρξη του πιθήκου και τον αποκαλούν με ένα κοινό όνομα – Likweli. Ωστόσο, ο Αμπόκο ανέφερε ότι οι πίθηκοι αυτοί είναι ιδιαίτερα ντροπαλοί και έχουν την τάση να κρύβονται ψηλά στα δέντρα.

«Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με κατοίκους σε 52 χωριά κοντά στον βιότοπο των ζώων. Μόνοι οι κάτοικοι οκτώ χωριών είχαν δει αυτούς τους πιθήκους», είπε ο Αμπόκο στο βρετανικό μέσο.

Η επιστημονική ομάδα – από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία – έδωσε στο ζώο την ονομασία Colobus congoensis, ως αναγνώριση της πλούσιας βιοποικιλότητας της χώρας.

Το ζώο ανήκει στη ευρύτερη ομάδα των πιθήκων κολοβού (colobus). «Πρόκειται για πολύ σημαντικούς αφρικανικούς πιθήκους που δεν έχουν αντίχειρες», εξήγησε η καθηγήτρια Κέιτ Ντέτγουιλερ από το Πανεπιστήμιο Florida Atlantic.

«Είναι φυτοφάγα ζώα του ανώτερου στρώματος του δάσους, τα οποία αποτελούν κρίσιμο μέρος του οικοσυστήματος. Πιστεύουμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασπορά των σπόρων και στη βλάστηση του δάσους».

Η καθηγήτρια Ντέτγουιλερ εικάζει ότι τα ασυνήθιστα, έντονα χρωματιστά σημάδια στο πρόσωπό τους θα μπορούσαν να λειτουργούν ως οπτικό σήμα προς άλλα ζώα, πιθανώς για να προσελκύουν συντρόφους, ή για να επιτρέπουν στα ζώα να αναγνωρίζουν το ένα το άλλο.

Αυτοί οι πίθηκοι έχουν επίσης μια χαρακτηριστική κραυγή που μοιάζει με βρυχηθμό. «Συχνά τους ακούς, αλλά δεν τους βλέπεις», είπε ο Αμπόκο.

Ανακάλυψη πιθήκου

Ο Τζούνιορ Αμπόκο και ο Μαρδόχε Μ. Κόκο κατέγραψαν την χαρακτηριστική κραυγή του πιθήκου

Τζούνιορ Αμπόκο μέσω BBC

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα ζώα αυτά είναι σπάνια και ο πληθυσμός τους περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δάσους, όπου μπορούν να βρουν την κατάλληλη τροφή και το καταφύγιο που χρειάζονται.

Δεδομένου, ότι οι πίθηκοι αυτοί κυνηγούνται για το κρέας τους, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι, τώρα που το Colobus congoensis έχει ταξινομηθεί επίσημα ως ξεχωριστό είδος, θα μπορεί να προστατεύεται.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι εξακολουθούν να έχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό το νέο είδος και σχεδιάζουν να διεξάγουν μια πιο λεπτομερή έρευνα για να εκτιμήσουν τον πληθυσμό τους με ακρίβεια και να μελετήσουν τη συμπεριφορά τους.

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