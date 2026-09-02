Τα πλεονεκτήματα του να είσαι single: Τι δείχνει νέα έρευνα για την εργένικη ζωή

Snapshot Η εργένικη ζωή μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη μέσω νέων εμπειριών και σχέσεων, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι συμμετέχοντες που θεωρούσαν την εργένικη ζωή ως ευκαιρία αυτοδιεύρυνσης ανέφεραν μεγαλύτερη ικανοποίηση, αυτονομία και καλύτερη ψυχική ευεξία.

Η στάση και η αντίληψη για την εργένικη ζωή επηρεάζουν το πώς βιώνεται, με θετικές πεποιθήσεις να ενισχύουν την εμπειρία της.

Η αυτοδιεύρυνση μέσα από την εργένικη ζωή δεν προϋποθέτει μοναχικές δραστηριότητες, καθώς η κοινωνική υποστήριξη από φίλους και συγγενείς είναι σημαντική.

Η εργένικη ζωή δεν πρέπει να θεωρείται ως έλλειμμα, αλλά ως δυνατότητα εξερεύνησης, σύνδεσης και προσωπικής εξέλιξης. Snapshot powered by AI

Ο γάμος έχει μελετηθεί εκτενώς και έχει συνδεθεί με ορισμένα οφέλη για την ψυχική και τη σωματική υγεία. Νέα έρευνα, ωστόσο, δείχνει ότι και η εργένικη ζωή μπορεί να έχει τα δικά της σημαντικά πλεονεκτήματα.

Σε μια σειρά τριών μελετών —δύο ημερολογιακές και μία πειραματική— οι ερευνητές εξέτασαν αυτό που αποκαλούν «δυνατότητα αυτοδιεύρυνσης μέσω της εργένικης ζωής». Πρόκειται για την πεποίθηση ότι το να είναι κάποιος single μπορεί να του προσφέρει ευκαιρίες να διευρύνει την αίσθηση του εαυτού του μέσα από νέες εμπειρίες, διαφορετικές οπτικές και νέες σχέσεις, κάτι που μέχρι σήμερα είχε μελετηθεί κυρίως στο πλαίσιο των ερωτικών σχέσεων.

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«Η θεωρία της αυτοδιεύρυνσης θεωρούσε έως τώρα ότι αυτή η διαδικασία συμβαίνει μέσα στις στενές σχέσεις», εξήγησε η Yuthika Girme, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Simon Fraser University και συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2026 στο Personality and Social Psychology Bulletin. «Και ενώ αυτό πράγματι ισχύει, τα ευρήματά μας αναδεικνύουν επίσης τα πιθανά οφέλη της προσωπικής ανάπτυξης μέσα από δραστηριότητες που κάνει κανείς μόνος του».

Η Elina Moreno, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε ότι οι ερευνητές ήθελαν να απομακρυνθούν από την κυρίαρχη κοινωνική αφήγηση σύμφωνα με την οποία οι ρομαντικές σχέσεις αποτελούν το κλειδί για μια ολοκληρωμένη ζωή και για την προσωπική ανάπτυξη.

Η αξία της αυτοδιεύρυνσης όταν είσαι single

Οι ψυχολόγοι έχουν μελετήσει εκτενώς την έννοια της αυτοδιεύρυνσης, δηλαδή την ανθρώπινη ανάγκη να αποκτούμε νέες εμπειρίες, δεξιότητες, οπτικές και ταυτότητες στη διάρκεια της ζωής μας.

Μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας έχει επικεντρωθεί στις ερωτικές σχέσεις, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι ένας σύντροφος μπορεί να μας φέρει σε επαφή με νέους ανθρώπους, ενδιαφέροντα και ιδέες.

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Οι ερευνητές θέλησαν αυτή τη φορά να εξετάσουν αν το ίδιο μπορεί να ισχύει και για όσους είναι single. Όπως σημείωσε η Moreno, οι εμπειρίες των single ανθρώπων εξακολουθούν να είναι σχετικά υπομελετημένες, παρότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι καθυστερούν να μπουν σε σχέση ή επιλέγουν να παραμείνουν χωρίς σύντροφο.

Στις τρεις μελέτες, οι ερευνητές μέτρησαν πόσο έντονα πίστευαν οι συμμετέχοντες ότι η εργένικη ζωή τους προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέτασαν πώς αυτές οι πεποιθήσεις επηρέαζαν την καθημερινότητά τους και τη συναισθηματική τους ευεξία.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι πίστευαν περισσότερο στις δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης που προσφέρει η εργένικη ζωή συμμετείχαν συχνότερα σε δραστηριότητες που διεύρυναν τους ορίζοντές τους — από πεζοπορία και δοκιμή νέων εστιατορίων έως εκμάθηση δεξιοτήτων και αθλητικές δραστηριότητες.

Οι ίδιοι άνθρωποι δήλωναν επίσης μεγαλύτερη ικανοποίηση τόσο από την εργένικη ζωή όσο και από τη ζωή τους συνολικά, μικρότερο φόβο απέναντι στο ενδεχόμενο να παραμείνουν single και ισχυρότερα αισθήματα αυτονομίας, επάρκειας και σύνδεσης με τους άλλους.

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Ωστόσο, οι single συμμετέχοντες δεν έκαναν απαραίτητα αυτές τις δραστηριότητες μόνοι τους. Έως και το 82% βασιζόταν σε φίλους και συγγενείς για να μοιραστεί μαζί τους τις εμπειρίες αυτές — χωρίς να απαιτείται μια ερωτική σχέση.

Γιατί έχει σημασία ο τρόπος που βλέπεις την εργένικη ζωή

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε μια κατάσταση μπορεί να επηρεάσει και το πώς τη βιώνουμε.

«Τόσα πολλά από όσα βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητα επηρεάζονται από τη νοοτροπία μας», δήλωσε η Moreno.

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Οι άνθρωποι που ήδη είχαν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και αισθάνονταν πιο ικανοποιημένοι με την εργένικη ζωή ήταν πιθανότερο να τη βλέπουν ως ευκαιρία εξέλιξης. Αντίθετα, όσοι φοβούνταν περισσότερο ότι θα παραμείνουν single ή πίστευαν ότι μια ερωτική σχέση είναι απαραίτητη για την ευτυχία τους ήταν λιγότερο πιθανό να βλέπουν αυτό το δυναμικό.

«Η σημαντική μεταβλητή ίσως να μην είναι απλώς το αν κάποιος είναι single, αλλά το τι σημαίνει για εκείνον το να είναι single», σχολίασε η ψυχολόγος Avigail Lev, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Στην τρίτη μελέτη, οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να φανταστούν συγκεκριμένα σενάρια που θα τους βοηθούσαν να δουν την εργένικη ζωή ως ευκαιρία ανάπτυξης. Η παρέμβαση, ωστόσο, δεν κατάφερε να αλλάξει ουσιαστικά τις βαθύτερες πεποιθήσεις τους.

«Παρότι οι άνθρωποι ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε περισσότερες δραστηριότητες αυτοδιεύρυνσης και είχαν πιο θετική διάθεση μετά την παρέμβασή μας, δεν καταφέραμε να αυξήσουμε ουσιαστικά τις βαθμολογίες τους ως προς την αντίληψη της εργένικης ζωής ως ευκαιρίας ανάπτυξης», εξήγησε η Girme.

Τι δείχνουν και άλλες έρευνες

Άλλες μελέτες για την εργένικη ζωή καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα.

Έρευνα σε ανθρώπους που παρέμειναν single σε όλη τους τη ζωή έδειξε ότι όσοι το είχαν επιλέξει συνειδητά αντιλαμβάνονταν την κατάστασή τους ως πηγή αυτονομίας και προσωπικής ολοκλήρωσης. Αντίθετα, όσοι ένιωθαν ότι η εργένικη ζωή τούς είχε επιβληθεί εξέφραζαν περισσότερη μεταμέλεια.

Σε άλλη έρευνα μεταξύ νεαρών ενηλίκων, εκείνοι που απέδιδαν την εργένικη ζωή σε προσωπικές επιλογές ή σε έλλειψη ενδιαφέροντος για μια σχέση ανέφεραν καλύτερη ψυχική ευεξία από όσους έδιναν πιο αρνητικές εξηγήσεις για το γεγονός ότι ήταν single.

Η Mandolin Moody, θεραπεύτρια στη Νέα Υόρκη, επισημαίνει ότι η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική. Η εργένικη ζωή μπορεί να δημιουργήσει χώρο για εξερεύνηση ενδιαφερόντων και ταυτότητας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι τη βιώνουν θετικά — ιδιαίτερα όταν δεν αποτελεί επιλογή τους.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Η έρευνα έχει και ορισμένους περιορισμούς. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν νεαροί ενήλικες, μια ηλικιακή ομάδα που ενδεχομένως διαθέτει περισσότερο χρόνο ή μεγαλύτερη κοινωνική ελευθερία για να δοκιμάζει νέες εμπειρίες.

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Απαιτούνται, επομένως, περισσότερες μελέτες για να φανεί αν τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Παράλληλα, τα θετικά αποτελέσματα που συνδέθηκαν με δραστηριότητες αυτοδιεύρυνσης —όπως μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και αυξημένο αίσθημα αυτονομίας— φαίνεται ότι ήταν κυρίως βραχυπρόθεσμα και περιορίζονταν στην ίδια ημέρα.

Πώς μπορεί η εργένικη ζωή να γίνει πιο «γεμάτη»

Η αυτοδιεύρυνση δεν απαιτεί απαραίτητα ακριβά ταξίδια ή εντυπωσιακές εμπειρίες. Μπορεί να είναι μια νέα διαδρομή πεζοπορίας, μια κουζίνα που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει ή η συμμετοχή σε ένα νέο άθλημα.

Το βασικό είναι να επιτρέπεις στον εαυτό σου να δοκιμάζει κάτι διαφορετικό και να βγαίνει από τη συνηθισμένη του ρουτίνα.

Οι ειδικοί προτείνουν, μεταξύ άλλων, να δοκιμάζει κανείς νέες δραστηριότητες, να ξεκινά ένα καινούργιο χόμπι ή ένα διαδικτυακό μάθημα, να αφιερώνει χρόνο στην αυτογνωσία μέσω ημερολογίου ή ψυχοθεραπείας, αλλά και να αναζητά νέες κοινότητες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα.

Το solo ταξίδι μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης, καθώς ενισχύει την ανεξαρτησία, τη λήψη αποφάσεων, την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικοποίηση έξω από το συνηθισμένο περιβάλλον.

Τελικά, όπως τονίζει η Avigail Lev, ο στόχος δεν είναι να αποφασίσουμε αν η εργένικη ή η συντροφική ζωή είναι «καλύτερη».

Το ουσιαστικό είναι να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε την εργένικη ζωή ως μια κατάσταση από την οποία κάποιος πρέπει οπωσδήποτε να «ξεφύγει».

Όταν αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία και όχι ως έλλειμμα, μπορεί να προσφέρει χώρο για εξερεύνηση, σύνδεση με άλλους ανθρώπους και προσωπική εξέλιξη — και να βοηθήσει κάποιον να καταλάβει πιο συνειδητά ποιος θέλει να γίνει.

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