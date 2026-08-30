Γιαγιά raver στην Τουρκία: Η 78χρονη που έγινε viral χορεύοντας στον έντονο ρυθμό του dj

Snapshot Η 78χρονη Nezaket Teyze έγινε viral στην Τουρκία χορεύοντας με ενέργεια σε συναυλία DJ.

Η εμφάνισή της στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην πόλη Κιρσεχίρ ξεχώρισε και παρακίνησε το κοινό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο Kır Bayır, δίπλα στο τοπικό Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο.

Τα βίντεο με τη Nezaket Teyze να απολαμβάνει τον ρυθμό και να χορεύει αυθόρμητα διαδόθηκαν ευρέως στα social media.

Η ηλικιωμένη είναι γνωστή στην περιοχή για τον αυθόρμητο χαρακτήρα και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Μπορεί να μην περίμενε κανείς να δει μια ηλικιωμένη γυναίκα να χορεύει με τέτοια ενέργεια υπό τους ήχους ενός DJ, όμως η 78χρονη Nezaket Teyze κατάφερε να κλέψει την παράσταση σε μουσική εκδήλωση στην Τουρκία και να γίνει viral στα social media.

Η 78χρονη, γνωστή στην περιοχή για τον αυθόρμητο χαρακτήρα και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς στη συναυλία του DJ Mülazım στην πόλη Κιρσεχίρ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο Kır Bayır, δίπλα στο Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο της περιοχής.

Με τους ρυθμούς της μουσικής να γίνονται πιο έντονοι, η Nezaket Teyze ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να χορεύει, παρασύροντας το κοινό. Οι κινήσεις και ο ενθουσιασμός της ξεχώρισαν αμέσως, δημιουργώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, ενώ στα βίντεο που καταγράφηκαν από την εκδήλωση η ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται να απολαμβάνει τη μουσική χωρίς να διστάζει στιγμή να ακολουθήσει τον ρυθμό.

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