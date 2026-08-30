Γιαγιά raver στην Τουρκία: Η 78χρονη που έγινε viral χορεύοντας στον έντονο ρυθμό του dj

Με τους ρυθμούς της μουσικής να γίνονται πιο έντονοι, η Nezaket Teyze ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να χορεύει, παρασύροντας το κοινό

Μίλτος Τσεκούρας

Γιαγιά raver στην Τουρκία: Η 78χρονη που έγινε viral χορεύοντας στον έντονο ρυθμό του dj
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  • Η 78χρονη Nezaket Teyze έγινε viral στην Τουρκία χορεύοντας με ενέργεια σε συναυλία DJ.
  • Η εμφάνισή της στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην πόλη Κιρσεχίρ ξεχώρισε και παρακίνησε το κοινό.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο Kır Bayır, δίπλα στο τοπικό Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο.
  • Τα βίντεο με τη Nezaket Teyze να απολαμβάνει τον ρυθμό και να χορεύει αυθόρμητα διαδόθηκαν ευρέως στα social media.
  • Η ηλικιωμένη είναι γνωστή στην περιοχή για τον αυθόρμητο χαρακτήρα και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Μπορεί να μην περίμενε κανείς να δει μια ηλικιωμένη γυναίκα να χορεύει με τέτοια ενέργεια υπό τους ήχους ενός DJ, όμως η 78χρονη Nezaket Teyze κατάφερε να κλέψει την παράσταση σε μουσική εκδήλωση στην Τουρκία και να γίνει viral στα social media.

Η 78χρονη, γνωστή στην περιοχή για τον αυθόρμητο χαρακτήρα και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς στη συναυλία του DJ Mülazım στην πόλη Κιρσεχίρ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον υπαίθριο χώρο Kır Bayır, δίπλα στο Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο της περιοχής.

Με τους ρυθμούς της μουσικής να γίνονται πιο έντονοι, η Nezaket Teyze ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να χορεύει, παρασύροντας το κοινό. Οι κινήσεις και ο ενθουσιασμός της ξεχώρισαν αμέσως, δημιουργώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, ενώ στα βίντεο που καταγράφηκαν από την εκδήλωση η ηλικιωμένη γυναίκα φαίνεται να απολαμβάνει τη μουσική χωρίς να διστάζει στιγμή να ακολουθήσει τον ρυθμό.

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