Από το ιερό στο dancefloor: Ο καθολικός ιερέας που μετέτρεψε τη rave μουσική, σε προσευχή στη Βηρυτό

Μπορεί για πολλούς η εικόνα ενός ιερέα πίσω από τα decks να μοιάζει προκλητική, για χιλιάδες όμως νέους σε όλο τον κόσμο είναι απλώς... απελευθερωτική. Ο λόγος για τον Padre Guilherme, τον Πορτογάλο καθολικό ιερέα που τη μέρα τελεί λειτουργίες και τη νύχτα ανεβάζει τα beats, μετατρέποντας τα rave πάρτι σε μια ιδιότυπη σύγχρονη τελετουργία.

Το περασμένο Σάββατο, εκατοντάδες νέοι κατέκλυσαν ένα από τα πιο δημοφιλή κλαμπ της Βηρυτού για ένα ακόμη sold-out rave, όχι με κάποιον σταρ της EDM αλλά με τον 52χρονο ιερέα-DJ στα decks. Και το κοινό αποζημιώθηκε στο έπακρο: Δυνατή techno, εντυπωσιακά visuals και ένα μήνυμα ειρήνης σε μια περιοχή που διψά για ενότητα.

Από τη λειτουργία... στο κλαμπ

Λίγες ώρες πριν φορέσει τα ακουστικά του, ο πατήρ Γκιγιέρμε είχε τελέσει λειτουργία σε καθολικό πανεπιστήμιο του Λιβάνου. Για τον ίδιο, αυτή η εναλλαγή ρόλων δεν αποτελεί αντίφαση.

«Η πίστη και η μουσική ήταν πάντα κι άρρηκτα συνδεδεμένες», έχει δηλώσει. «Αν παλιά δοξάζαμε τον Θεό με λύρες και τύμπανα, σήμερα έχουμε και την ηλεκτρονική μουσική».

Αντιδράσεις κι απαγορεύσεις

Η πρώτη του εμφάνιση στον Λίβανο – χώρα με περίπου 2 εκατομμύρια χριστιανούς, κυρίως μαρονίτες καθολικούς – δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις. Δεκαοκτώ άτομα, ανάμεσά τους και θρησκευτικοί αξιωματούχοι, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση του event, χαρακτηρίζοντάς το «προσβολή της πίστης».

Η αίτηση απορρίφθηκε, ενώ οι διοργανωτές διαβεβαίωσαν ότι δεν θα υπήρχαν εμφανή θρησκευτικά σύμβολα κι ότι ο χώρος θα φυλασσόταν αυστηρά.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του set, στις γιγαντοοθόνες εμφανίστηκαν εικόνες του Πάπα Λέοντα, του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου και του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', πλαισιωμένες από περιστέρια και ψηφιακά εφέ – μια εικόνα που προκάλεσε δέος στο κοινό και... νέο γύρο συζητήσεων στα social media.

«Αν σκανδαλίζω, ζητώ μόνο να προσευχηθούν για μένα»

Ο ίδιος εμφανίζεται ψύχραιμος απέναντι στην κριτική: «Αν κάποιοι σκανδαλίζονται, λυπάμαι. Το μόνο που μπορώ να τους ζητήσω είναι να προσευχηθούν για μένα», είπε χαμογελαστός. Στο φινάλε, έπαιξε ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Λίβανο και ύψωσε μια λιβανέζικη σημαία, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Ποιος είναι ο ιερέας-DJ που σαρώνει τα social

Ο Γκιγέρμε Πεϊσότο, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1974 στη Γκιμαράες και χειροτονήθηκε ιερέας το 1999. Κατά την πανδημία έγινε viral, ξεκινώντας livestream DJ sets που συνδύαζαν techno με ψαλμωδίες και θρησκευτικά μοτίβα.

Σήμερα αριθμεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια followers στο Instagram, ενώ στο Spotify τα remix του σε κομμάτια όπως το Ave Maria ξεπερνούν τους 86.000 μηνιαίους ακροατές.

Όταν η πίστη γίνεται viral

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέεται με viral στιγμές. Πρόσφατα, βίντεο από rave party στη Σλοβακία έδειξε τον Πάπα Λέοντα να ευλογεί το πλήθος μέσω γιγαντοοθόνης, στο πλαίσιο εορτασμού γενεθλίων αρχιεπισκόπου – ένα στιγμιότυπο που δίχασε αλλά και συγκίνησε.