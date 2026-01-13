Από το ιερό στο dancefloor: Ο καθολικός ιερέας που μετέτρεψε τη rave μουσική, σε προσευχή στη Βηρυτό

Ο πατήρ Γκιγιέρμε, ο καθολικός ιερέας που έχει γίνει viral και μαγεύει τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής, έδωσε ένα ακόμα φανταχτερό σόου στη Βηρυτό

Μιχάλης Παπαδάκος

IEREAS-DJ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί για πολλούς η εικόνα ενός ιερέα πίσω από τα decks να μοιάζει προκλητική, για χιλιάδες όμως νέους σε όλο τον κόσμο είναι απλώς... απελευθερωτική. Ο λόγος για τον Padre Guilherme, τον Πορτογάλο καθολικό ιερέα που τη μέρα τελεί λειτουργίες και τη νύχτα ανεβάζει τα beats, μετατρέποντας τα rave πάρτι σε μια ιδιότυπη σύγχρονη τελετουργία.

Το περασμένο Σάββατο, εκατοντάδες νέοι κατέκλυσαν ένα από τα πιο δημοφιλή κλαμπ της Βηρυτού για ένα ακόμη sold-out rave, όχι με κάποιον σταρ της EDM αλλά με τον 52χρονο ιερέα-DJ στα decks. Και το κοινό αποζημιώθηκε στο έπακρο: Δυνατή techno, εντυπωσιακά visuals και ένα μήνυμα ειρήνης σε μια περιοχή που διψά για ενότητα.

Από τη λειτουργία... στο κλαμπ

Λίγες ώρες πριν φορέσει τα ακουστικά του, ο πατήρ Γκιγιέρμε είχε τελέσει λειτουργία σε καθολικό πανεπιστήμιο του Λιβάνου. Για τον ίδιο, αυτή η εναλλαγή ρόλων δεν αποτελεί αντίφαση.

«Η πίστη και η μουσική ήταν πάντα κι άρρηκτα συνδεδεμένες», έχει δηλώσει. «Αν παλιά δοξάζαμε τον Θεό με λύρες και τύμπανα, σήμερα έχουμε και την ηλεκτρονική μουσική».

dj-gkigierme3.jpg

Αντιδράσεις κι απαγορεύσεις

Η πρώτη του εμφάνιση στον Λίβανο – χώρα με περίπου 2 εκατομμύρια χριστιανούς, κυρίως μαρονίτες καθολικούς – δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις. Δεκαοκτώ άτομα, ανάμεσά τους και θρησκευτικοί αξιωματούχοι, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση του event, χαρακτηρίζοντάς το «προσβολή της πίστης».

Η αίτηση απορρίφθηκε, ενώ οι διοργανωτές διαβεβαίωσαν ότι δεν θα υπήρχαν εμφανή θρησκευτικά σύμβολα κι ότι ο χώρος θα φυλασσόταν αυστηρά.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του set, στις γιγαντοοθόνες εμφανίστηκαν εικόνες του Πάπα Λέοντα, του εκλιπόντος Πάπα Φραγκίσκου και του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', πλαισιωμένες από περιστέρια και ψηφιακά εφέ – μια εικόνα που προκάλεσε δέος στο κοινό και... νέο γύρο συζητήσεων στα social media.

https://www.instagram.com/reel/DTYdGRKDoGY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Αν σκανδαλίζω, ζητώ μόνο να προσευχηθούν για μένα»

Ο ίδιος εμφανίζεται ψύχραιμος απέναντι στην κριτική: «Αν κάποιοι σκανδαλίζονται, λυπάμαι. Το μόνο που μπορώ να τους ζητήσω είναι να προσευχηθούν για μένα», είπε χαμογελαστός. Στο φινάλε, έπαιξε ένα κομμάτι αφιερωμένο στον Λίβανο και ύψωσε μια λιβανέζικη σημαία, με το πλήθος να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

https://www.instagram.com/reel/DTapUl3DH_1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ποιος είναι ο ιερέας-DJ που σαρώνει τα social

Ο Γκιγέρμε Πεϊσότο, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1974 στη Γκιμαράες και χειροτονήθηκε ιερέας το 1999. Κατά την πανδημία έγινε viral, ξεκινώντας livestream DJ sets που συνδύαζαν techno με ψαλμωδίες και θρησκευτικά μοτίβα.

Σήμερα αριθμεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια followers στο Instagram, ενώ στο Spotify τα remix του σε κομμάτια όπως το Ave Maria ξεπερνούν τους 86.000 μηνιαίους ακροατές.

dj-gkigierme.jpg

Όταν η πίστη γίνεται viral

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του συνδέεται με viral στιγμές. Πρόσφατα, βίντεο από rave party στη Σλοβακία έδειξε τον Πάπα Λέοντα να ευλογεί το πλήθος μέσω γιγαντοοθόνης, στο πλαίσιο εορτασμού γενεθλίων αρχιεπισκόπου – ένα στιγμιότυπο που δίχασε αλλά και συγκίνησε.

https://www.instagram.com/p/DRVJdJgjLGg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα έμοιαζε μία αμερικανική επέμβαση στο Ιράν - Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση του Τραμπ

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών - Παρέλαβε δέμα από το εξωτερικό με ροζ κοκαΐνη

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Αναφορά για 12.000 νεκρούς στο Ιράν: «Η μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία της χώρας»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούνται πιο κοντά στο Ιράν – Επί ποδός οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ για «απρόβλεπτα σενάρια»

13:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Με Ποντένσε και Ροντινέι στο ντέρμπι Κυπέλλου

13:55LIFESTYLE

ΕΡΤ: Έδειξαν πλάνα από επεισόδια στη συναυλία του ΛΕΞ αντί για Ιράν – Οι αντιδράσεις

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την εκκλησία στο κλαμπ: Ο πάτερ που «έβαλε φωτιά» στη νύχτα της Βηρυτού

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Νέα πληρωμή αυτή την εβδομάδα - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

HUAWEI FreeClip 2: Ο ήχος που φοριέται. Κάτι νέο έρχεται από τη Huawei

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων - Αποκλεισμός στον κόμβο Τρίγλιας στη Χαλκιδική

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Novartis: Η απόφαση της Δικαιοσύνης πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: 28 και 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή στους «Κελέση» και «Σαράφη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:32ΕΛΛΑΔΑ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες, σε λίγο η συνάντηση με Μητσοτάκη

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

11:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη - Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές

10:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Λόρας: Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της; Η οικογενειακή ιστορία πίσω από την 16χρονη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα», ισχυρίζεται ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον Άγγελο - Το σενάριο του δεύτερου ξυλοδαρμού

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

14:29TRAVEL

Ναουρού: Μια κουκίδα στον Ειρηνικό ωκεανό - Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη

11:22ΚΑΙΡΟΣ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Ο υπαινιγμός Τσατραφύλλια και το μήνυμα Μαρουσάκη

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι εκπρόσωποι αγροτών θα συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις 15:00

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Εκτός έδρας δοκιμασίες έχουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ