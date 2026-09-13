Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί για «τρίτο πρόσωπο» που βρίσκεται πίσω από την κακοποίηση της 15χρονης

Νέα, σοβαρά στοιχεία έρχονται στο φως για την πολύκροτη υπόθεση της Κυψέλης, καθώς οι συμπληρωματικές απολογίες των γονέων ανοίγουν έναν νέο κύκλο ερευνών γύρω από τον θάνατο του βρέφους και τις καταγγελίες για κακοποίηση των ανήλικων παιδιών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί για «τρίτο πρόσωπο» που βρίσκεται πίσω από την κακοποίηση της 15χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι γονείς στην υπόθεση της Κυψέλης κατέθεσαν ότι ένας 30χρονος άνδρας, γνωστός του οικογενειακού περιβάλλοντος, ευθύνεται για τον θάνατο του βρέφους και την απόκρυψη της σορού.
  • Οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν με επιφύλαξη τον ισχυρισμό για «τρίτο πρόσωπο» και διερευνούν αν πρόκειται για προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.
  • Ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν ότι το βρέφος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ εξετάζονται και οι συνθήκες κακοποίησης των ανήλικων παιδιών της οικογένειας.
  • Στο διαμέρισμα κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά μέσα για εργαστηριακή εξέταση, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που σχετίζονται με την κακοποίηση ή άλλα πρόσωπα.
  • Ένας 33χρονος αρνείται την κατηγορία για εξαναγκασμό 16χρονης που παρουσίασε πλαστό έγγραφο για την ηλικία της, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις Αρχές.
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Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, καθώς οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο γονέων φαίνεται να αλλάζουν σημαντικά την εικόνα που είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την Realnews, οι δύο γονείς φέρονται να έδωσαν διαφορετική εκδοχή για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την τραγωδία βρίσκεται ένα «τρίτο πρόσωπο».

Κυψέλη-γονείς-νεκρό βρέφος

Η νέα εκδοχή για τον θάνατο του βρέφους

Κατά τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, οι γονείς φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ένας περίπου 30χρονος άνδρας, γνώριμος του οικογενειακού περιβάλλοντος, βρισκόταν στο σπίτι την ώρα που εκείνοι απουσίαζαν για σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως υποστήριξαν, το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο του βρέφους και στη συνέχεια να τους άσκησε πιέσεις, προκειμένου να αποκρύψουν τη σορό.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη από τις δικαστικές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν εάν η συγκεκριμένη εκδοχή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή αποτελεί προσπάθεια μετατόπισης των ευθυνών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν, παράλληλα, τα ιατροδικαστικά ευρήματα που περιλαμβάνονται στην έρευνα και τα οποία φέρονται να δείχνουν ότι το βρέφος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο μικροσκόπιο η υπόθεση των ανήλικων παιδιών

Την ίδια ώρα, οι Αρχές φέρονται να εξετάζουν ένα δεύτερο, εξαιρετικά σοβαρό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και την πιθανή κακοποίηση των ανήλικων παιδιών της οικογένειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται η Realnews, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η καταγγελλόμενη εμπλοκή ενηλίκων σε κύκλο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Ιδιαίτερο βάρος έχουν αποκτήσει και ορισμένα ιατρικά ευρήματα που φέρονται να αφορούν δύο από τα παιδιά. Οι Αρχές εξετάζουν εάν τα συγκεκριμένα στοιχεία συνδέονται με περιστατικά κακοποίησης και με το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο φέρονται να ζούσαν τα ανήλικα.

Κυψέλη - ζευγάρι

Τα ευρήματα από το διαμέρισμα

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχουν και τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν κατά την αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμα της Κυψέλης.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, κάμερες, αποθηκευτικά μέσα και άλλα αντικείμενα, τα οποία έχουν μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν στα ψηφιακά δεδομένα υπάρχουν αρχεία που μπορούν να ρίξουν φως στις καταγγελίες για κακοποίηση ή να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση άλλων προσώπων που ενδεχομένως συνδέονται με την υπόθεση.

Το ψηφιακό υλικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψει επικοινωνίες, αρχεία ή άλλα ίχνη που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να ανασυνθέσουν το χρονικό της υπόθεσης.

Η απολογία για τη 16χρονη

Σε διαφορετικό σκέλος της υπόθεσης, ένας 33χρονος φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία μιας 16χρονης με την οποία είχε γνωριστεί μέσω διαδικτύου.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, η ανήλικη τού είχε παρουσιάσει πλαστό έγγραφο, με αποτέλεσμα να πιστεύει ότι ήταν ενήλικη. Ο ίδιος αρνείται, σύμφωνα με το υλικό που παρατέθηκε, ότι υπήρξε εξαναγκασμός και υποστηρίζει ότι η συνάντηση έγινε με τη θέλησή της.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής έρευνας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα πραγματικά περιστατικά, τα διαθέσιμα ψηφιακά στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο δικηγόρος του ζευγαριού, Χρήστος Ψαρράς, φέρεται να δήλωσε στη Realnews ότι βασική επιδίωξη της υπεράσπισης είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι πραγματικές συνθήκες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, οι εντολείς του συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες Αρχές και έδωσαν απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιόν τους. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι οι δύο γονείς εξακολουθούν να αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αναμένουν την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης.

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