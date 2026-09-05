Κυψέλη: «Τα παιδιά κοιμόντουσαν στο σπίτι μας» – Σπάει τη σιωπή της η θεία του 43χρονου

Snapshot Η θεία του 43χρονου κατηγορούμενου δηλώνει σοκαρισμένη από τις αποκαλύψεις για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Πληροφορήθηκε από την τηλεόραση ότι ο 43χρονος έβαζε το βρέφος στον καταψύκτη και δεν πίστευε ότι θα έκανε κάτι τέτοιο.

Εκφράζει ανησυχία για την τύχη των παιδιών και δηλώνει πρόθυμη να τα φιλοξενήσει αν γνωρίζει πού βρίσκονται.

Αναφέρει ότι η μητέρα του κατηγορούμενου στη Γερμανία τον βοηθούσε οικονομικά για το ενοίκιο και τα παιδιά.

Επιβεβαιώνει πως είχε ενημερωθεί ότι κάποια από τα παιδιά δεν ήταν επίσημα δηλωμένα και είχε παροτρύνει τον 43χρονο να τα τακτοποιήσει. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη δηλώνει η θεία του 43χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, έπειτα από τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Τρελάθηκα. Και τώρα που μιλάμε έχω τρελαθεί. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τρομερή αδυναμία του είχα. Τώρα τι έχει γίνει δεν μπορώ να ξέρω. Δεν το περίμενα αυτό. Με τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι ενημερώθηκε μέσα από την τηλεόραση για ορισμένες από τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί και, όπως είπε, δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει όσα ακούει.

«Αυτό που άκουσα δεν το πίστευα. Που το έβαζε, λέει, στον καταψύκτη. Δεν το ήξερα αυτό. Στην τηλεόραση το άκουσα. Ποτέ δεν είχα ούτε καν σκεφτεί ότι θα έκανε τέτοιο πράγμα στα παιδιά», σημείωσε.

Ερωτηθείσα αν θα δεχόταν τον 43χρονο στο σπίτι της σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος και δεν έχει πού να μείνει, απάντησε: «Φυσικά δεν μπορούμε να τον αφήσουμε στον δρόμο. Ποτέ δεν τον αφήσαμε. Ό,τι κι αν έχει κάνει».

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της στα παιδιά, για τα οποία εξέφρασε έντονη ανησυχία. Όπως είπε, περιμένει να μάθει πού θα φιλοξενηθούν και ποια θα είναι η τύχη τους.

«Αν ήξερα πού ήταν, θα πήγαινα να τα πάρω να τα φέρω εδώ. Δεν θα τα άφηνα ποτέ στον δρόμο», είπε, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν τα παιδιά επισκέπτονταν συχνά το σπίτι της οικογένειας.

«Ερχόντουσαν εδώ, παίζανε. Κάναμε τραπεζώματα, κάθε Σαββατοκύριακο ψήναμε στο μπαλκόνι. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Κοιμόντουσαν εδώ, τα πηγαίναμε βόλτα στο πάρκο», ανέφερε.

Η θεία του 43χρονου αναφέρθηκε και στη 15χρονη, η οποία, σύμφωνα με όσα είπε, είναι έγκυος πέντε μηνών. «Τι θα γίνει αυτό το κορίτσι;» διερωτήθηκε με αγωνία.

Για τον 9χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να έχει δηλώσει ότι ο 43χρονος δεν είναι ο πατέρας του, η ίδια ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι ισχύει. «Δεν νομίζω να μην ήταν παιδί του. Δεν το ξέρω όμως», είπε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η μητέρα του κατηγορούμενου, η οποία ζει στη Γερμανία, φέρεται να τον βοηθούσε οικονομικά. «Πάντα του έστελνε λεφτά για το ενοίκιο, τις υποχρεώσεις του και για να έχουν τα παιδιά φαγητό», υποστήριξε.

Για τη σύντροφό του, η συγγενής του 43χρονου ανέφερε ότι η οικογένεια δεν είχε προηγουμένως παράπονα από εκείνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι τους.

Τέλος, δήλωσε ότι γνώριζε πως ορισμένα από τα παιδιά δεν είχαν δηλωθεί επίσημα, υποστηρίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο θείος του τον είχαν παροτρύνει επανειλημμένα να τακτοποιήσει το ζήτημα.

«Του το λέγαμε. Μας έλεγε “ναι, θεία, θα πάω”. Δεν μπορούσα όμως να τον πιέσω με το ζόρι», κατέληξε.

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