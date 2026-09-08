Κυψέλη: Προφυλακίστηκαν οι γονείς του νεκρού βρέφους και ο 26χρονος Αφγανός μετά τις απολογίες τους

Snapshot Οι γονείς του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη και ο 26χρονος Αφγανός κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, αλλά επιμένουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ο 26χρονος Αφγανός κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Το νεκρό βρέφος βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα μέσα στο σπίτι που νοίκιαζαν οι γονείς του.

Η 15χρονη κόρη του ζευγαριού βρίσκεται στον τέταρτο μήνα εγκυμοσύνης και εξετάζεται η σχέση της με τον 26χρονο. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη και της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία. Κατά τις απολογίες τους, επέμειναν ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 26χρονος Αφγανός, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση.

Μαραθώνιες απολογίες

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν περισσότερες από οχτώ ώρες στο γραφείο του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τον θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα, μέσα στο σπίτι που νοίκιαζαν.

Ο 26χρονος κλήθηκε να καταθέσει σχετικά με τη σχέση που διατηρούσε με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, η οποία βρίσκεται στον 4ο μήνα εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γονείς φέρεται να αλληλοϋποστηρίζονται και να ισχυρίζονται ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Η ιατροδικαστική έκθεση, ωστόσο, αναφέρει ότι ο θάνατος προέκυψε από αιμορραγία λόγω μαχαιρωμάτων.

Παράλληλα, οι δύο γονείς δήλωσαν ότι ο 26χρονος Αφγανός έμενε μαζί τους την περίοδο που πέθανε το βρέφος, ενώ ο ίδιος ισχυρίζεται ότι επισκεπτόταν το σπίτι για να δει την ανήλικη και δεν γνώριζε τίποτα για το παιδί.

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