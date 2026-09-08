Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Στον ανακριτή σήμερα οι γονείς - Η αλλαγή στάσης για τον 26χρονο Αφγανό

Snapshot Οι γονείς και ο 26χρονος Αφγανός, που βρέθηκε στο διαμέρισμα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού βρέφους.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι το βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές, εκ των οποίων πέντε ήταν μοιραίες, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί θανάτου από παθολογικά αίτια.

Το βρέφος ήταν υγιές πριν τον θάνατό του, με φυσιολογικό βάρος και χωρίς ενδείξεις έλλειψης θρεπτικών ουσιών ή προβλήματα γαστρεντερικού συστήματος.

Οι γονείς άλλαξαν την αρχική τους θέση και υποστηρίζουν ότι γνωρίζουν τον 26χρονο Αφγανό από το 2022 και ότι αυτός έμενε στο σπίτι τους.

Υπάρχουν σημαντικές αντιφάσεις στις καταθέσεις των γονιών σχετικά με τον χρόνο και τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή οδηγούνται ξανά σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος και τα τρία ανήλικα παιδιά σε διαμέρισμα της Κυψέλης.

Πρόκειται για τον 43χρονο πατέρα και την 38χρονη μητέρα των παιδιών, καθώς και για έναν 26χρονο Αφγανό που βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου την ώρα των συλλήψεων, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης, εγκύου στον 4ο μήνα.

Οι τρεις συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τις κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού. Σήμερα, οι δύο γονείς θα απολογηθούν για τον θάνατο του μωρού, ενώ ο 26χρονος για τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Παράλληλα, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, με τους ίδιους να ισχυρίζονται ότι είναι μόνο χρήστες.

Ανατρέπει τους ισχυρισμούς η ιατροδικαστική έκθεση

Η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του περίπου 8 μηνών βρέφους ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, με το πόρισμα να έρχεται στη δημοσιότητα εχθές, 7/9. Το αποτέλεσμα της έκθεσης σοκάρει, ενώ ανατρέπει πλήρως τους ισχυρισμούς του ζευγαριού σχετικά με το θάνατο του βρέφους από παθολογικά αίτια και την εξάρτησή του από ναρκωτικά.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το βρέφος δολοφονήθηκε με 20 μαχαιριές στις σπονδυλικές αρτηρίες. Τα πέντε χτυπήματα ήταν εκείνα που αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή του άτυχου βρέφους, ενώ τα υπόλοιπα 15 χτυπήματα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν προκάλεσαν αιμορραγία στο σώμα του παιδιού, ωστόσο καταδεικνύουν το μένος του δράστη εναντίον ενός αθώου βρέφους.

Μάλιστα, στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε ήταν δίκοπο ή στιλέτο, κάτι που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της οικογένειας για τις μαχαιριές που προήλθαν από κουζινομάχαιρο, προκειμένου να σπάσουν τον πάγο από την κατεψυγμένη σορό.

Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους

Το πόρισμα δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ακατάσχετη αιμορραγία και όχι παθολογικά αίτια, όπως ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι. Μάλιστα, το θανατηφόρο τραύμα εντοπίζεται στον αυχένα του παιδιού, καθώς είναι αυτό που προκάλεσε περισσότερη αιμορραγία.

Αναφέρεται επιπλέον ότι το παιδί ήταν υγιέστατο, με φυσιολογικό βάρος και μυϊκή μάζα, ενώ δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα στο γαστρεντερικό του σύστημα, κάτι που αναιρεί το επιχείρημα κήλης που δήλωσε ο πατέρας. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι το μωρό είχε ξεκινήσει να αναπτύσσει τέσσερα δόντια, κάτι που υποδηλώνει ότι δεν είχε έλλειψη ασβεστίου αλλά ούτε και άλλων απαραίτητων ουσιών.

Σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δείξουν εάν στο παιδί είχαν χορηγηθεί ουσίες ή εάν το βρέφος είχε σύνδρομα στέρησης, λόγω χρήσης της μητέρας του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Το συμπέρασμα της έκθεσης δείχνει ξεκάθαρα εγκληματική ενέργεια, η οποία όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά με ακρίβεια. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε στο Open ο ιατροδικαστής κ. Γαλεντέρης, μπορεί να διαπιστωθεί μέσω της ακριβής ημερομηνίας γέννησης που προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα και την εκτίμηση της ηλικίας του παιδιού.

Θα ρίξει το ζευγάρι τη δολοφονία του μωρού στον Αφγανό;

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του ζευγαριού, Χρήστος Ψαρράς μιλώντας στο mega ανέφερε πως στο εξής δεν θα εκπροσωπεί τον 26χρονο Αφγανό, που έμενε και είχε συλληφθεί μαζί τους.

«Δεν επιθυμούν να έχω και αυτόν στην υπεράσπιση. Οι γονείς δεν είναι ότι έχουν κάτι εναντίον του. Είναι τι πραγματικά συνέβη. Οι εντολείς μου ισχυρίζονται κάτι διαφορετικό».

Οι κατηγορούμενοι γονείς υποστηρίζουν τώρα πως δεν γνώριζαν τον 26χρονο Αφγανό μόνο τον τελευταίο χρόνο, όπως έλεγαν αρχικά, αλλά από το 2022.

«Όχι μόνο τον γνωρίζουν από εκείνο το χρονικό σημείο, αλλά και αυτός έμενε εκεί στο σπίτι. Δεν μπορώ να σας πω όμως κάτι περισσότερο».

«Την Παρασκευή είχαμε συμφωνήσει ότι θα αναλάβω την υπεράσπιση και του 26χρονου Αφγανού. Σήμερα και χθες υπήρχαν κάποιες εξελίξεις οι οποίες δεν μου επιτρέπουν να έχω την υπεράσπισή του. Υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με το ζήτημα. Θα τα πούμε όμως στις ανακριτικές Αρχές για αυτά».

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Οι κατηγορούμενοι γονείς του δολοφονημένου βρέφους επιμένουν πως δεν διέπραξαν δολοφονία, ενώ οι περιγραφές τους είναι αντικρουόμενες σε ορισμένα σημεία. «Το μωρό πέθανε τον Ιούνιο του 2022, περίπου οχτώ εννιά το βράδυ. Ξαφνικά άκουσα από την κούνια ένα δυνατό ήχο. Ήμασταν όλη η οικογένεια στο τραπέζι. Το μωρό δεν έκλαιγε. Ήταν σαν να βρισκόταν σε αφασία. Εγώ τρόμαξα και άρχισα να του κάνω μασάζ όπως μου είχανε δείξει οι γιατροί. Τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν τα κουνούσε», είπε ο 43χρονος στην κατάθεσή του.

Η 38χρονη ωστόσο από την πλευρά δήλωσε ότι την ώρα που ξεψυχούσε το παιδί της, εκείνη απουσίαζε. Δεν συμφωνούν ούτε στη χρονιά που πέθανε το μωρό τους. «Το μωρό πέθανε το 2023, νομίζω τον Ιούνιο. Δεν το είπα στην αστυνομία γιατί ήθελα να το κρατήσω κοντά μου. Επίσης φοβόμουν ότι η αστυνομία θα έπαιρνε τα άλλα μου δύο παιδιά. Το μωρό είχε πόνους στην κοιλιά και πυρετό. Ο σύζυγός μου του έκανε μασάζ στην κοιλιά. Εγώ το είδα νεκρό. Πριν πεθάνει ήταν μαζί του ο άντρας μου και τα δύο μου παιδιά», υποστήριξε η ίδια.

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