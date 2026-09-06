Κυψέλη: Με στιλέτο δολοφόνησαν το βρέφος - Από αιμορραγία ο θάνατός του

Snapshot Το βρέφος στην Κυψέλη δολοφονήθηκε με στιλέτο, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή που διαψεύδουν τους ισχυρισμούς των γονέων για παθολογικά αίτια.

Ο θάνατος του βρέφους προήλθε από αιμορραγία λόγω μαχαιρωμάτων που έπληξαν τις σπονδυλικές αρτηρίες και τη σπονδυλική στήλη.

Το βρέφος δεν παρουσίαζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ήταν κανονικού βάρους και ανάπτυξης, αντίθετα με τους ισχυρισμούς των γονέων.

Η χρήση αμφίστομου στιλέτου αποδεικνύει μεθόδευση και αντικρούει την εκδοχή του πατέρα για ατύχημα με κουζινομάχαιρο. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφους στην Κυψέλη, το οποίο οι γονείς κρατούσαν εδώ και χρόνια σε γυάλα, σε κατάσταση ψύξης.

Την ώρα που ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη μητέρα ισχυρίζονται ότι το μωρό έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια και πως δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του βρέφους καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς τους.

Ειδικότερα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, το αγοράκι ηλικίας 8-9 μηνών έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να δολοφονηθεί το παιδί ήταν δίκοπο.

Αυτό σημαίνει πως χρησιμοποιήθηκε στιλέτο για να μαχαιρωθεί το παιδί, επομένως δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του 43χρονου, ότι χτύπησε το παιδί με κουζινομάχαιρο για να σπάσει τον πάγο.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση του ιατροδικαστή είναι ένα σημαντικό στοιχείο, που δείχνει ακριβώς τη μεθόδευση και διαψεύδει πολλούς από τους ισχυρισμούς του πατέρα του βρέφους.

Από αιμορραγία ο θάνατος του βρέφους

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος του βρέφους δεν προήλθε από πλήξη ζωτικού οργάνου, αλλά από αιμορραγία που προήλθε από πλήξη σπονδυλικών αρτηριών, από τα διαδοχικά μαχαιρώματα.

Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος έφερε μια τεράστια πληγή στην πλευρά του αυχένα, που ήταν και θανατηφόρος, ενώ έχει πληγεί και η σπονδυλική του στήλη.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε παράλληλα ότι το βρέφος δεν είχε κανένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, σε αντίθεση με όσα ισχυρίστηκαν στις Αρχές οι γονείς του.

Ειδικότερα, η διαπίστωση του ιατροδικαστή είναι ότι το παιδί δεν ήταν ελλιποβαρές, δεν είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ήταν κανονικού βάρους και σε πλήρη ανάπτυξη, ανέφερε επιπλέον το σχετικό ρεπορτάζ.

«Τα παιδιά κοιμούνταν στο σπίτι μας» – Λύνει τη σιωπή της η θεία του 43χρονου

Συγκλονισμένη δηλώνει η θεία του 43χρονου κατηγορούμενου, έπειτα από τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Τρελάθηκα. Και τώρα που μιλάμε έχω τρελαθεί. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τρομερή αδυναμία του είχα. Τώρα τι έχει γίνει δεν μπορώ να ξέρω. Δεν το περίμενα αυτό. Με τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι ενημερώθηκε μέσα από την τηλεόραση για ορισμένες από τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί και, όπως είπε, δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει όσα ακούει.

«Αυτό που άκουσα δεν το πίστευα. Που το έβαζε, λέει, στον καταψύκτη. Δεν το ήξερα αυτό. Στην τηλεόραση το άκουσα. Ποτέ δεν είχα ούτε καν σκεφτεί ότι θα έκανε τέτοιο πράγμα στα παιδιά», σημείωσε.

Ερωτηθείσα αν θα δεχόταν τον 43χρονο στο σπίτι της σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος και δεν έχει πού να μείνει, απάντησε: «Φυσικά δεν μπορούμε να τον αφήσουμε στον δρόμο. Ποτέ δεν τον αφήσαμε. Ό,τι κι αν έχει κάνει».

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της στα παιδιά, για τα οποία εξέφρασε έντονη ανησυχία. Όπως είπε, περιμένει να μάθει πού θα φιλοξενηθούν και ποια θα είναι η τύχη τους.

«Αν ήξερα πού ήταν, θα πήγαινα να τα πάρω να τα φέρω εδώ. Δεν θα τα άφηνα ποτέ στον δρόμο», είπε, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν τα παιδιά επισκέπτονταν συχνά το σπίτι της οικογένειας.

«Ερχόντουσαν εδώ, παίζανε. Κάναμε τραπεζώματα, κάθε Σαββατοκύριακο ψήναμε στο μπαλκόνι. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Κοιμόντουσαν εδώ, τα πηγαίναμε βόλτα στο πάρκο», ανέφερε.

Η θεία του 43χρονου αναφέρθηκε και στη 15χρονη, η οποία, σύμφωνα με όσα είπε, είναι έγκυος πέντε μηνών. «Τι θα γίνει αυτό το κορίτσι;» διερωτήθηκε με αγωνία.

Για τον 9χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να έχει δηλώσει ότι ο 43χρονος δεν είναι ο πατέρας του, η ίδια ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τι ισχύει. «Δεν νομίζω να μην ήταν παιδί του. Δεν το ξέρω όμως», είπε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι η μητέρα του κατηγορούμενου, η οποία ζει στη Γερμανία, φέρεται να τον βοηθούσε οικονομικά. «Πάντα του έστελνε λεφτά για το ενοίκιο, τις υποχρεώσεις του και για να έχουν τα παιδιά φαγητό», υποστήριξε.

Για τη σύντροφό του, η συγγενής του 43χρονου ανέφερε ότι η οικογένεια δεν είχε προηγουμένως παράπονα από εκείνη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι τους.

Τέλος, δήλωσε ότι γνώριζε πως ορισμένα από τα παιδιά δεν είχαν δηλωθεί επίσημα, υποστηρίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο θείος του τον είχαν παροτρύνει επανειλημμένα να τακτοποιήσει το ζήτημα.

«Του το λέγαμε. Μας έλεγε “ναι, θεία, θα πάω”. Δεν μπορούσα όμως να τον πιέσω με το ζόρι», κατέληξε.

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