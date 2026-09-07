Κυψέλη: Αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος - Ερωτήματα για τα έσοδά του

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε πως εργάζεται ως DJ και βγάζει 1.600 ευρώ τον μήνα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κυψέλη: Αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος - Ερωτήματα για τα έσοδά του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 43χρονος πατέρας που συνελήφθη στην Κυψέλη ισχυρίζεται ότι εργάζεται ως DJ και βγάζει 1.600 ευρώ τον μήνα.
  • Η οικογένεια ζούσε σε άθλιες συνθήκες και μετακινούνταν συχνά σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρά τα περιορισμένα οικονομικά μέσα.
  • Και οι δύο γονείς είναι χρόνια χρήστες ναρκωτικών και βρέθηκαν με ποσότητες ναρκωτικών στην κατοχή τους, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για διακίνηση ουσιών.
  • Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι ξοδεύει περίπου 400 ευρώ την εβδομάδα για ναρκωτικά, που ισοδυναμεί με το μηνιαίο εισόδημά του, δημιουργώντας ερωτήματα για την κάλυψη των υπόλοιπων εξόδων της οικογένειας.
  • Οι αρχές εξετάζουν το οικονομικό προφίλ της οικογένειας και αν κάποια έσοδα προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
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Το οικονομικό προφίλ του 43χρονου πατέρα του βρέφους που βρέθηκε νεκρό και σε κατάσταση ψύξης σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, εξετάζουν οι αρχές.

Τα τρία εν ζωή παιδιά της οικογένειας, μία έγκυος 15χρονη, ένας 12χρονος και ένας 9χρονος, ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Ωστόσο, η οικογένεια μετακινούνταν συχνά από σπίτι σε σπίτι, κυρίως σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενώ και οι δύο γονείς, τόσο ο 43χρονος, όσο και η 38χρονη σύζυγός του, ήταν επί χρόνια χρήστες ναρκωτικών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσίων, με τους ίδιους να ισχυρίζονται πως ήταν για δική τους χρήση. Και οι δύο έχουν προφυλακιστεί, ενώ μεταξύ άλλων, είναι αντιμέτωποι και με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο, ορισμένα έσοδα της οικογένειας να προέρχονται από αυτό.

Ο ίδιος ο 43χρονος, στην κατάθεσή του ισχυρίζεται πως εργάζεται ως DJ και βγάζει 1.600 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί, καθώς σύμφωνα και με όσα είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», δεν έχει βρεθεί ο εργοδότης που επικαλείται ο 43χρονος.

Επιπλέον, σύμφωνα και με συγγενείς του άνδρα, η μητέρα του φέρεται να του έστελνε λεφτά από τη Γερμανία. Ανοιχτό, όμως, παραμένει το ερώτημα αν τα χρήματα αυτά ήταν αρκετά για μία οικογένεια πέντε ατόμων, την ώρα που δεν είχαν καν σταθερή κατοικία και μετακινούνταν από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με το μηνιαίο ποσό που χρειάζονταν για στέγαση υπό αυτές τις συνθήκες να είναι αρκετά μεγάλο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος ο 43χρονος στην κατάθεσή του, χρειαζόταν αρκετά χρήματα τον μήνα για να προμηθευτεί τις ναρκωτικές ουσίες που χρειαζόταν.

«Είμαι χρήστης ναρκωτικών εδώ και 18-20 χρόνια. Κάνω χρήση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κοκαΐνης και κάνναβης. Κάνω καθημερινά χρήση 1-2 γραμμάρια κάνναβη και 0,5-1 γραμμάριο μεθαμφεταμίνη. Περίπου 2 φορές την εβδομάδα κάνω χρήση κοκαΐνης. Οι ποσότητες που βρέθηκαν στην κατοχή μου και στην τσάντα της συζύγου μου, τα είχα αγοράσει εγώ», ισχυρίστηκε.

Και υποστήριξες στη συνέχεια: «Συνήθως αγοράζω 3-5 γραμμάρια σίσα και 6-7 γραμμάρια κάνναβη. Συνήθως δίνω 90-120 ευρώ συνολικά για την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και 30 ευρώ για την κάνναβη. Τα ναρκωτικά που βρέθηκαν πάνω μου τα είχα αγοράσει την ημέρα που με συνέλαβαν και είχα δώσει περίπου 400 ευρώ. Τα ναρκωτικά θα κάλυπταν τις ανάγκες τις δικές μου και της συζύγου μου για περίπου μία εβδομάδα».

Αν ισχύουν τα παραπάνω και χρειαζόταν 400 ευρώ την εβδομάδα μόνο για ναρκωτικά, τότε τον μήνα, τα έξοδά του για ουσίες θα ήταν 1.600 ευρώ, όσο και το ποσό που ισχυρίστηκε πως ήταν ο μηνιαίος μισθός του. Επομένως, τα ερωτήματα γύρω από το πώς πλήρωναν τα καταλύματα που έμεναν και το πώς ζούσε συνολικά η οικογένεια από θέμα σίτισης και καθημερινότητας, παραμένουν αναπάντητα.

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