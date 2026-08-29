Αίγυπτος: Χολυγουντιανή ληστεία εν κινήσει - Άδειασαν φορτηγό ψυγείο με κοτόπουλα

Snapshot Τρεις άνδρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόλου από φορτηγό ψυγείο σε κίνηση σε αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral και συγκρίθηκε με σκηνές από τη σειρά ταινιών «Fast & Furious».

Η εταιρεία που ανήκει το φορτίο συνεργάζεται με τις Αρχές και αυστηροποιεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των φορτίων και οδηγών.

Οι Αρχές εντόπισαν έξι υπόπτους με ποινικό μητρώο και κατά τη σύλληψή τους υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, με τρεις ύποπτους νεκρούς και τρεις συλληφθέντες.

Κατασχέθηκαν όπλα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία. Snapshot powered by AI

Μια απίστευτη ληστεία έλαβε χώρα στην Αίγυπτο, όταν μια ομάδα ανδρών εθεάθη να κλέβει κοτόπουλα από φορτηγό ψυγείο, το οποίο κινούνταν σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.

Μάλιστα, η ληστεία καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral και κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Στο βίντεο φαίνεται ένας από τους κλέφτες που επέβαιναν σε ένα πράσινο αγροτικό, να ακολουθούν ένα όχημα μεταφοράς πουλερικών κατά μήκος του δρόμου της ερήμου Καΐρου-Ισμαηλίας. Ενώ και τα δύο οχήματα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, οι δράστες ξεφόρτωσαν το φορτίο από το πίσω μέρος με το βίντεο να παραπέμπει σε χολυγουντιανή υπερπαραγωγή.

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το φορτίο δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές ασφαλείας στην τρέχουσα έρευνα, ενώ παράλληλα αυστηροποιεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των οδηγών και του φορτίου της. Σύμφωνα με τις Αρχές, τρεις άνδρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από το πίσω μέρος ενός φορτηγού που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκρίνουν το περιστατικό με τη σειρά ταινιών «Fast & Furious». Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού του φορτηγού, το όχημα μετέφερε τέσσερις τόνους κοτόπουλου από ένα εργοστάσιο. Ο οδηγός είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε γίνει η κλοπή και ανακάλυψε, μόνο μετά το περιστατικό, ότι έλειπαν 105 κιλά εμπορευμάτων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν μια ομάδα έξι υπόπτων που είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Το υπουργείο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης των υπόπτων, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των υπόπτων και της Αστυνομίας. «Ως αποτέλεσμα, τρεις ύποπτοι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν, επίσης, όπλα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία», ανέφερε το υπουργείο.