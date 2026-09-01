Τροχαίο τα ξημερώματα στα Χανιά - Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων, στην περιοχή της Παρηγοριάς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, ένα ΙΧ που κινούνταν με κατεύθυνση προς Κίσσαμο συγκρούστηκε με ταξί τύπου βαν, το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Όπως φαίνεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο οδηγός του ΙΧ είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και, ενώ βρισκόταν σε στροφή, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κινήθηκε μέχρι και πάνω στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το διερχόμενο ταξί.

Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης ο οδηγός του ταξί τραυματίστηκε ελαφριά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ολόκληρη η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο ταμπλό του ταξί, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα του τροχαίου.