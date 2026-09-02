Αδιανόητο σκηνικό: Μητέρα άφησε τον 11χρονο γιο της να οδηγήσει με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο

Η 41χρονη Carribean Myers συνελήφθη τον Αύγουστο με την κατηγορία της κακοποίησης ανηλίκου - Είχε προτρέψει ξανά στο παρελθόν τα ανήλικα παιδιά της να οδηγήσουν

Ανθή Κουρεντζή

Αδιανόητο σκηνικό: Μητέρα άφησε τον 11χρονο γιο της να οδηγήσει με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 41χρονη Carribean Myers συνελήφθη στη Φλόριντα για κακοποίηση ανηλίκου μετά από τροχαίο που προκλήθηκε από τον 11χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 16 Αυγούστου έξω από κατάστημα 7-Eleven στο Riverview, όταν το παιδί πάτησε κατά λάθος το γκάζι αντί για το φρένο.
  • Το 11χρονο παιδί έχει αυτισμό και δεν τραυματίστηκε, ενώ και η μητέρα του παρέμεινε σωματικά αβλαβής.
  • Η Myers δεν είχε έγκυρη άδεια οδήγησης από τον Ιούλιο και είχε επιτρέψει και στο παρελθόν σε ανήλικα παιδιά της να οδηγούν χωρίς δίπλωμα.
  • Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου και για επιτρεπόμενη οδήγηση από μη εξουσιοδοτημένο ανήλικο.
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Συνελήφθη 41χρονη μητέρα στη Φλόριντα, η οποία κατηγορείται ότι επέτρεψε στον 11χρονο γιο της να οδηγήσει αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί τροχαίο τον περασμένο μήνα.

Η Carribean Myers συνελήφθη για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου έξω από κατάστημα 7-Eleven στο Riverview της Φλόριντα.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι η Myers άφησε τον 11χρονο γιο της να οδηγήσει το αυτοκίνητο από το σπίτι τους μέχρι το βενζινάδικο, ενώ η ίδια καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Όταν το παιδί θέλησε να πατήσει το φρένο για να σταματήσει το αυτοκίνητο, πάτησε κατά λάθος το γκάζι, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει σε τσιμεντένιο προστατευτικό, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη.

Το 11χρονο παιδί, το οποίο έχει αυτισμό, δεν τραυματίστηκε, ενώ και η μητέρα του παρέμεινε σωματικά αβλαβής, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η Myers δεν διαθέτει έγκυρη άδεια οδήγησης από τον Ιούλιο και ότι, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε επιτρέψει και στο παρελθόν σε ανήλικα παιδιά της να οδηγούν χωρίς δίπλωμα.

Η 41χρονη κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκου και για το ότι επέτρεψε σε μη εξουσιοδοτημένο ανήλικο να οδηγήσει.

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