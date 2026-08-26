Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

Στις αρχές του 1939, οι γονείς της Λίνα Μεδίνα παρατήρησαν ότι η κοιλιά της πεντάχρονης κόρης τους είχε διογκωθεί ασυνήθιστα.

Η οικογένεια ταξίδεψε από το χωριό τους στην περιοχή Τικάρπο του Περού στη Λίμα, προκειμένου το παιδί να εξεταστεί από γιατρούς.Η διάγνωση ήταν απίστευτη, η Λίνα ήταν έγκυος περίπου επτάμισι μηνών.

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