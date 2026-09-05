Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 30χρονη οδηγός μηχανής - Εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες Ι.Χ.

Snapshot Μια 30χρονη οδηγός μηχανής σκοτώθηκε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης μετά από παράσυρση από ΙΧ και εγκλωβισμό κάτω από τις ρόδες του.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου περίπου στις 10:30 κοντά στο πρώην ΑΓΝΟ.

Η γυναίκα φέρεται να έπεσε στο οδόστρωμα πριν το όχημα περάσει πάνω της.

Τέσσερις πυροσβέστες χρησιμοποίησαν διασωστικά εργαλεία για τον απεγκλωβισμό της, αλλά ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς αιτίες και συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 30χρονη το πρωί του Σαββάτου (5/9) στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ και εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Voria.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30, στην περιοχή της Σταυρούπολης, κοντά στο ύψος του πρώην ΑΓΝΟ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η 30χρονη φέρεται να έπεσε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια το όχημα πέρασε από πάνω της, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Ελληνική Αστυνομία.

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