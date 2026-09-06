Χαλκιδική: Φωτιά σε ταχύπλοο που ήταν αγκυροβολημένο - Βυθίστηκε το σκάφος

Ταχύπλοο σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Δεβελίκι» Χαλκιδικής, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο.

Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο οχήματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να συνδράμουν στο περιστατικό.

Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του σκάφους.

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