Χαλκιδική: Φωτιά σε ταχύπλοο που ήταν αγκυροβολημένο - Βυθίστηκε το σκάφος
Ο μοναδικός επιβαίνων κατάφερε να βγει στην ακτή
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Ταχύπλοο σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Δεβελίκι» Χαλκιδικής, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο.
Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο οχήματα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προκειμένου να συνδράμουν στο περιστατικό.
Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοου κατάφερε να προσεγγίσει την ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία του.
Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του σκάφους.
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