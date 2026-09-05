Frontex: Περισυνέλλεξε 50 αλλοδαπούς νότια των Καλών Λιμένων

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περίπου 50 αλλοδαπών ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Η λέμβος στην οποία επέβαιναν εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 13,5 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού από εναέριο μέσο της Frontex. Αμέσως σήμανε συναγερμός και η επιχείρηση τέθηκε υπό τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο σημείο έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους περίπου 50 ανθρώπους. Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου και ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής.

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