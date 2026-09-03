Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 75 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου
Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλιόχωρας
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- Οι δυνάμεις του ΕΚΣΕΔ διενήργησαν διάσωση 75 μεταναστών νότια της Γαύδου το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου.
- Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους με 36 και 39 άτομα αντίστοιχα.
- Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex.
- Οι διασωθέντες μεταφέρονται σε σκάφος της Frontex και κατευθύνονται προς το λιμάνι της Παλαιόχωρας.
Στη διάσωση 75 αλλοδαπών νότια της Γαύδου προχώρησαν οι δυνάμεις του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου.
Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο ξεχωριστές λέμβους, με 36 και 39 άτομα, οι οποίες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.
Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
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