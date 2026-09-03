Δύο επιχειρήσεις διάσωσης 75 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Snapshot Οι δυνάμεις του ΕΚΣΕΔ διενήργησαν διάσωση 75 μεταναστών νότια της Γαύδου το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο λέμβους με 36 και 39 άτομα αντίστοιχα.

Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται σε σκάφος της Frontex και κατευθύνονται προς το λιμάνι της Παλαιόχωρας. Snapshot powered by AI

Στη διάσωση 75 αλλοδαπών νότια της Γαύδου προχώρησαν οι δυνάμεις του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το πρωί της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε δύο ξεχωριστές λέμβους, με 36 και 39 άτομα, οι οποίες εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

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