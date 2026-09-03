Τι συμβαίνει στην Σιντίκη Σερρών: Χάος, εξεγέρσεις μεταναστών και η έκκληση των κατοίκων

Snapshot Στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής Σερρών σημειώθηκε νέο επεισόδιο εξέγερσης με επιθέσεις κατά αστυνομικών και φθορές σε οχήματα.

Οι προηγούμενες εξεγέρσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις υποδομές, με αποτέλεσμα οι περίπου 350 μετανάστες να φιλοξενούνται σε μία πτέρυγα χωρητικότητας 200-220 ατόμων.

Η Ένωση Αστυνομικών και ο Δήμαρχος Σιντικής ζητούν το οριστικό κλείσιμο της δομής, υπογραμμίζοντας θέματα ασφάλειας και φθορών στις εγκαταστάσεις.

Ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου διαφωνεί με το κλείσιμο της δομής, επισημαίνοντας τις ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης και τον μεγάλο χρόνο εγκλεισμού ως αιτίες των εντάσεων.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε την άμεση απέλαση τουλάχιστον 93 παράνομων μεταναστών από τη δομή της Σιντικής. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη επεισόδιο εξέγερσης στην κλειστή δομή στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών σημειώθηκε χτες αναδεικνύοντας το σοβαρότατο ζήτημα που υπάρχει στην δομή ενώ έρχεται να προστεθεί σε άλλα δύο που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα και συγκεκριμένα στις 22 και 29 Αυγούστου ενώ σοβαρότατη εξέγερση είχε σημειωθεί και το Νοέμβριο του 2025.

Στο χτεσινό επεισόδιο αλλοδαποί που διαμένουν στη δομή επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε επιχειρησιακό όχημα, όπως αναφέρει το Thestival.gr. Για την εκτόνωση της κατάστασης χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών με περιορισμένη χρήση χημικών ενώ προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων από την Αίγυπτο εναντίον των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Κατά τις προηγούμενες εξεγέρσεις σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές στις τρεις από τις τέσσερις πτέρυγες φιλοξενίας των μεταναστών και όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Σερρών, Γιάννης Κούνιος πλέον οι περίπου 350 μετανάστες φιλοξενούνται σε μία πτέρυγα η χωρητικότητα της οποίας είναι 200-220 άτομα.

Μάλιστα, η Ένωση Αστυνομικών έχει ζητήσει και διαμέσου του προέδρου της να διακοπεί η λειτουργία της δομής στο Κλειδί καθώς έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές οι υποδομές της μεταξύ των οποίων και η περίφραξη της.

Το κλείσιμο της δομής έχει ζητήσει και ο Δήμαρχος Σιντικής, Γιώργος Τάτσιος ενώ υπάρχει και σχετικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητά «την άμεση πολιτική απόφαση για το οριστικό κλείσιμο της δομής στο Κλειδί και την ανακοίνωση συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος» καθώς και «να μην δημιουργηθεί νέα δομή μεταναστών ή άλλη αντίστοιχη εγκατάσταση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σιντικής».

«Ζητούμε το οριστικό κλείσιμο της δομής στο Κλειδί. Η ασφάλεια των δημοτών μας είναι αδιαπραγμάτευτη» επισημαίνεται στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αντίθετος στο κλείσιμο της δομής όμως είναι ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος ο οποίος έστειλε επιστολή στον υπουργό Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θάνο Πλεύρη εκφράζοντας τη διαφωνία του να κλείσει η δομή.

Ο μητροπολίτης μάλιστα χαρακτηρίζει «ακραίες, σκληρές και εν πολλοίς σκόπιμες» τις θέσεις και τις απόψεις όσων ζητούν το κλείσιμο της. Ακόμα ο μητροπολίτης Σιδηροκάστρου διαφωνεί με το ότι η δομή είναι κλειστού τύπου και υποστηρίζει ότι ο μεγάλος χρόνος εγκλεισμού δημιουργεί εντάσεις και τάσεις απόδρασης ενώ είναι επικριτικός και στις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων που φιλοξενούνται στη δομή χαρακτηρίζοντας τες ανεπαρκείς.

Υπενθυμίζεται ότι η δομή κατασκευάστηκε ως ανοιχτού τύπου και μετατράπηκε σε κλειστού τύπου τον Ιούλιο του 2025 καθώς σε αυτή μεταφέρθηκαν μετανάστες που είχαν φτάσει δια της θαλάσσης στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σιντικής προβλεπόταν ότι όσοι είχαν δικαίωμα ασύλου θα μεταφέρονταν σε ανοιχτού τύπου δομή ενώ όσοι δεν δικαιούνταν θα προχωρούσε η διαδικασία απέλασης. Σήμερα αυτοί που έχουν μείνει στη δομή είναι έγκλειστοι σε αυτή για περισσότερο από ένα χρόνο ενώ σε συνδυασμό με τις συνθήκες κράτησης προκαλούνται πλέον τακτικά επεισόδια.Οι αστυνομικές δυνάμεις στη δομή είναι αυξημένες ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανά βάρδια βρίσκονται περίπου 80 αστυνομικοί.

Τέλος, να σημειωθεί πως την άμεση απέλαση τουλάχιστον 93 παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στη δομή της Σιντικής, ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή κατά την διάρκεια της χθεσινής ημέρας.