Λυκόβρυση: Εντοπίστηκαν 8 μετανάστες που είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία

Snapshot Στη Λυκόβρυση εντοπίστηκαν οκτώ μετανάστες ηλικίας 17 έως 27 ετών που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία.

Οι μετανάστες κατέβαλαν από 5.000 έως 17.000 ευρώ για τη διακίνησή τους μέσω διακινητών.

Αρχικά μεταφέρθηκαν σε «safe house» στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και ξεκίνησε η διαδικασία επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Snapshot powered by AI

Στον εντοπισμό οκτώ μεταναστών, ηλικίας από 17 έως 27 ετών, οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία και στη συνέχεια προωθήθηκαν προς την Αθήνα, προχώρησαν αστυνομικοί στη Λυκόβρυση.

Οι οκτώ εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της 29ης Αυγούστου, όταν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα που κινούνταν στην περιοχή και κρίθηκε ύποπτο, καθώς στο εσωτερικό του υπήρχαν πολλά άτομα. Ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπου εντοπίστηκαν λίγο αργότερα οι οκτώ αλλοδαποί, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Οι οκτώ οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, όπου την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας, είχαν εισέλθει στις 27 Αυγούστου από σημείο της μεθοριακής γραμμής Ελλάδας-Τουρκίας και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από διακινητές.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέμειναν σε «safe house», και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Αθήνα, με τελικό προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Για τη διακίνησή τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατέβαλαν ποσά από 5.000 έως 17.000 ευρώ ο καθένας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ κινήθηκε η διαδικασία καταγραφής και χαρτογράφησής τους, προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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