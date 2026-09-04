Μάνδρα: Πώς έγινε η επίθεση στο αστυνομικό τμήμα - Με ψυχιατρικό ιστορικό ο δράστης

Snapshot Ο 31χρονος δράστης με ψυχιατρικό ιστορικό επιτέθηκε με μαχαίρι στον σκοπό και στον αξιωματικό υπηρεσίας στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντας σοβαρά τον δράστη στην κοιλιακή χώρα, που εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο.

Ο δράστης έσπασε την πόρτα του τμήματος και απείλησε τους αστυνομικούς παρότι τους ζητήθηκε να αφήσει το μαχαίρι και να ηρεμήσει.

Από το σπάσιμο των τζαμιών τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός, ενώ άλλος αστυνομικός δέχθηκε επίθεση από τον δράστη.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό και εξετάζει όλες τις συνθήκες της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Ψυχιατρικό ιστορικό έχει ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό του ίδιου του 31χρονου που πραγματοποίησε την επίθεση. Ο δράστης στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Ειδικότερα, ο 31χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον σκοπό και στον αξιωματικό υπηρεσίας, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής. Οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντας σοβαρά τον άνδρα στην κοιλιακή χώρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Φέρει διαμπερές τραύμα στον θώρακα και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, με την κατάστασή του να κρίνεται πολύ σοβαρή.

Το αστυνομικό τμήμα που έγινε η επίθεση Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα για την έκδοση ταυτότητας μίλησαν στο Newsbomb περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

«Ήμασταν στο γραφείο για να βγάλουμε ταυτότητες και ξαφνικά ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλο 'αν έχεις όπλο βγάλ'το, φερ'το' κλπ. Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί λένε 'γιατί;', σηκώνονται, τρέχουν να βγάλουν το όπλο και μετά ακούμε έναν θόρυβο από την πόρτα. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα, γιατί ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα», περιέγραψε χαρακτηριστικά μία μάρτυρας.

Σύμφωνα με τη δεύτερη μαρτυρία, ο δράστης έσπρωξε τόσο δυνατά την πόρτα και έσπασε το τζάμι, με τα γυαλιά να πέφτουν και να τραυματίζουν ελαφρά στο πρόσωπο τον αστυνομικό που κρατούσε την πόρτα. Από το σπάσιμο των τζαμιών, ο αστυνομικός άφησε την πόρτα και έτσι ο δράστης μπήκε μέσα, κρατώντας το μαχαίρι και απείλησε τον αστυνομικό.

«Μόλις ο αστυνομικός τον σημάδεψε με το όπλο, λέει 'ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δεν μου ρίχνεις;' 'Γιατί κρατάς το όπλο; Γιατί δεν ρίχνεις;'», περιγράφουν οι μάρτυρες.

Και συνεχίζουν: «Λέει ο αστυνομικός 'πέτα το μαχαίρι και ηρέμησε'. 'Όχι', λέει 'ρίξε'. Ο αστυνομικός του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγαινε πιο κοντά και πήγε να τον καρφώσει. Ο αστυνομικός αναγκαστικά τον πυροβόλησε».

Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είχαν κλείσει την πόρτα και περίμεναν στο γραφείο μέχρι να τους πουν να βγουν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η επίθεση ξεκίνησε από την είσοδο, όπου ο δράστης επιτέθηκε στον σκοπό και στη συνέχεια ανέβηκε στον πρώτο όροφο.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες σήμερα, 31χρονος ημεδαπός, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσίακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα».

Το αστυνομικό τμήμα που έγινε η επίθεση Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

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