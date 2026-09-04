Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: Τραυμάτισε με μαχαίρι αστυνομικό

Ένας 31χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στον σκοπό και στον αξιωματικό υπηρεσίας, νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα της Μάνδρας, στη Δυτική Αττική.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντας σοβαρά τον άνδρα, ο οποίος μεταφέρεται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τραυματίας είναι και ένας εκ των αστυνομικών που δέχτηκαν την επίθεση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες σήμερα, 31χρονος ημεδαπός, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσίακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στην κοιλιακή χώρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα».

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