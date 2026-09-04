Πρέβεζα: Σε καλή κατάσταση τα τρία ανήλικα που φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο

Snapshot Τα τρία ανήλικα παιδιά στο Νοσοκομείο Πρέβεζας είναι σε καλή υγεία αλλά παραμένουν εκεί προσωά λόγω έλλειψης κατάλληλης δομής φιλοξενίας.

Η επιμέλεια των παιδιών αφαιρέθηκε από τον πατέρα τους μετά από καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό από τον θείο τους.

Η προσωρινή φιλοξενία των παιδιών στο νοσοκομείο δημιουργεί προβλήματα, καθώς το προσωπικό δεν είναι εκπαιδευμένο ή αρμόδιο για τέτοια φροντίδα.

Ο πατέρας απειλεί να πάρει τα παιδιά από το νοσοκομείο παρά την αφαίρεση της επιμέλειας, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως πιθανή απαγωγή.

Η κατάσταση αναδεικνύει τις ελλείψεις σε κοινωνικές δομές και προσωπικό για την κατάλληλη φροντίδα ανηλίκων σε ανάγκη. Snapshot powered by AI

Διευκρινίσεις δημοσιεύθηκαν σχετικά με την κατάσταση υγείας των τριών ανηλίκων που βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας μετά από καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, αλλά παραμένουν στο νοσοκομείο λόγω ανάγκης φιλοξενίας, καθώς δεν υπήρχε κατάλληλη δομή η οποία θα μπορούσε να τα φιλοξενήσει άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τρία παιδιά ηλικίας 13, 8 και 7 ετών, τα οποία έμεναν μαζί με τον πατέρα τους σε χωριό του Δήμου Ζηρού. Η μητέρα τους είχε φύγει από το σπίτι σε προηγούμενο χρονικό διάστημα για άγνωστους λόγους και ο πατέρας τους αδυνατούσε να τα φροντίσει.

Την καταγγελία στην Εισαγγελία έκανε ο θείος τον παιδιών, ο οποίος διαπίστωσε την κακή τους κατάσταση και έτσι αφαιρέθηκε η επιμέλεια από τον πατέρα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Τα προβλήματα φιλοξενίας παιδιών σε νοσοκομείο

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προχώρησε σε δημόσια καταγγελία για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη φιλοξενία τους στο νοσοκομείο, αφού δεν τους παρέχεται επαρκής φύλαξη και οι νοσηλευτές επιβαρύνονται με μία υποχρέωση που δεν είναι στις αρμοδιότητές τους.

Όπως ανέφερε, ο πατέρας των παιδιών βρίσκεται συχνά έξω από το νοσοκομείο και απειλεί να τα πάρει, κάτι που θα αποτελούσε απαγωγή, αφού του έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας, Κώστας Κύρλας, δήλωσε επίσης ότι η προσωρινή φιλοξενία παιδιών δεν εμπίπτει στον κανονικό ρόλο των νοσοκομείων και αναδεικνύει τις ελλείψεις σε κοινωνικές δομές και προσωπικό.

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