Πρέβεζα: Τρία ανήλικα παιδιά στο νοσοκομείο λόγω παραμέλησης και υποσιτισμού

Snapshot Τρία ανήλικα παιδιά στην Πρέβεζα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω παραμέλησης και σοβαρού υποσιτισμού.

Η μητέρα των παιδιών απουσίαζε και ο πατέρας αδυνατούσε να τα φροντίσει, ενώ απειλεί να τα απαγάγει από το νοσοκομείο.

Τα παιδιά δεν φυλάσσονται από την αστυνομία, με αποτέλεσμα το νοσηλευτικό προσωπικό να αντιμετωπίζει κινδύνους χωρίς την αρμοδιότητα φύλαξης.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές και αναζητείται λύση για την ασφαλή προσωρινή διαμονή των παιδιών εκτός νοσοκομείου. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό περιστατικό παραμέλησης ανηλίκων στην Πρέβεζα έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γαννάκος, καταγγέλλοντας την απουσία φύλαξης στα νοσοκομεία και τον κίνδυνο τα παιδιά να απαχθούν από τον πατέρα.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά σε τρία παιδιά ηλικίας 13, 8 και 7 ετών, τα οποία ζούσαν με τον πατέρα τους σε χωριό του Δήμου Ζηρού. Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost, τα παιδιά παραμελούνταν και βρίσκονταν σε κατάσταση σοβαρού υποσιτισμού. Όπως αναφέρεται, η μητέρα τους είχε φύγει από το σπίτι το προηγούμενο διάστημα, για άγνωστους λόγους και ο πατέρας τους αδυνατούσε να τα φροντίσει.

Σημειώνεται ότι η καταγγελία για την παραμέληση των παιδιών έγινε από συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας και συγκεκριμένα από τον θείο των παιδιών. Τα παιδιά, με κατεπείγουσα εισαγγελική εντολή, απομακρύνθηκαν από το σπίτι και πλέον φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας.

Απειλεί να τα απαγάγει ο πατέρας

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, τα παιδιά δεν φυλάσσονται στο νοσοκομείο, έχουν μόνο την προστασία των νοσοκόμων και νοσηλευτών, ενώ ο πατέρας τριγυρνάει απέξω και απειλεί ότι θα τα πάρει.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του νοσηλευτικού προσωπικού να προστατεύει παιδιά που φυλάσσονται με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία, καθώς αυτός δεν είναι ο κατάλληλος χώρος, αλλά είναι αρμοδιότητα προνοιακής δομής. Πρόσθεσε ότι στην περίπτωση που υπάρξει κενό στην ασφάλεια των παιδιών και εκείνα απαχθούν από τον πατέρα, το προσωπικό του νοσοκομείου θα κατηγορηθεί, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.

«Τα παιδιά δεν φυλάσσονται από την αστυνομία και ο πατέρας τριγυρνάει έξω από το νοσοκομείο. Εάν τα απαγάγει ποιος θα φταίει; Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να κάνει τον χωροφύλακα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό τη διερεύνηση των αρμόδιων αρχών. Αυτό που εξετάζεται είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν τα παιδιά και τους τρόπους που θα προστατευτούν από δω και πέρα.

Παράλληλα, αναμένεται μία λύση για την προσωρινή διαμονή τους στο νοσοκομείο, που θα εξασφαλιστεί τόσο η προστασία τους όσο και οι καλύτερες συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού.

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