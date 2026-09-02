Ρόδος: Συνελήφθησαν οι γονείς δύο ανήλικων παιδιών - Στο επίκεντρο οι συνθήκες διαβίωσης

Snapshot Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε σοβαρή υγειονομική υποβάθμιση και κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια της οικογένειας.

Η κατάσταση της κατοικίας κρίθηκε απειλητική για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών.

Οι γονείς οδηγήθηκαν στις δικαστικές Αρχές και η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Βασικό ζήτημα για τις Αρχές αποτελεί η προστασία και η ασφάλεια των δύο ανήλικων παιδιών. Snapshot powered by AI

Οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά βρίσκεται υπό διερεύνηση στη Ρόδο, μετά τις πληροφορίες που έφτασαν στις αρμόδιες Αρχές και προκάλεσαν την άμεση κινητοποίησή τους.

Το απόγευμα της Τρίτης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού έφτασαν στην κατοικία όπου ζούσαν ένας άνδρας ηλικίας 31 ετών, μια 35χρονη γυναίκα και τα δύο παιδιά τους. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού επιμελητή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι.

Κατά την αυτοψία, οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρεται να διαπίστωσαν εικόνα έντονης υγειονομικής υποβάθμισης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, η κατάσταση στον χώρο χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιβαρυμένη και εκτιμήθηκε ότι εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των μελών της οικογένειας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, οι συνθήκες που εντοπίστηκαν στην κατοικία δεν περιορίζονταν σε μια εικόνα ακαταστασίας, αλλά δημιουργούσαν ενδεχομένως ακόμη και κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Μετά τα ευρήματα του ελέγχου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων. Ο άνδρας και η 35χρονη οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι παράμετροι.