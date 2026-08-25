Νέες καραβιές μεταναστών νότια της Κρήτης – Συνολικά 113 άτομα εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν συνολικά περίπου 113 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας.

Στην πρώτη περίπτωση, περίπου 52 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Σε δεύτερη επιχείρηση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε περίπου 61 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, περίπου 46 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Για την περισυλλογή τους κινητοποιήθηκε αλιευτικό σκάφος, το οποίο τους μεταφέρει επίσης στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.