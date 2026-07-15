Κολομβία: Απελευθερώθηκαν από τον εθνικό στρατό οι 39 πολίτες που απήχθησαν από τον ELN
Ανάμεσα στους 39 πολίτες ήταν αρκετές γυναίκες καθώς και ένας ανήλικος
Snapshot
- Απελευθερώθηκαν 39 πολίτες από τον εθνικό στρατό της Κολομβίας, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τον αντάρτικο στρατό ELN.
- Η επιχείρηση απελευθέρωσης προκάλεσε τον θάνατο δύο στρατιωτικών και τον τραυματισμό πέντε άλλων.
- Οι απαχθέντες περιλάμβαναν αρκετές γυναίκες και έναν ανήλικο και βρέθηκαν σε απομονωμένη περιοχή στα βορειοδυτικά της χώρας.
- Η απαγωγή έγινε στην επαρχία Τσοκό, όπου το ELN έχει μακροχρόνια παρουσία και αποκλείστηκε δρόμος που συνδέει την περιοχή με την πόλη Μεδεγίν.
- Οι αρχές καταδίκασαν την παράνομη κράτηση των πολιτών και ανακοίνωσαν την απελευθέρωσή τους επίσημα.
Απελευθερώθηκαν οι 39 Κολομβιανοί πολίτες που είχαν απαχθεί από τον αντάρτικο στρατό του ELN, εχθές Τρίτη.
Ύστερα από επιχείρηση του στρατού ξηράς της χώρας, κατά την οποία δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι πολίτες βρέθηκαν σε απομονωμένη περιοχή στα βορειοδυτικά.
Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης της χώρας και παρουσιάστηκαν ως προερχόμενα από τον τόπο της απαγωγής, ακούγονται συνεχείς ανταλλαγές σφοδρών πυρών.
Ανάμεσα στους 39 πολίτες ήταν αρκετές γυναίκες καθώς και ένας ανήλικος, οι οποίοι απήχθησαν από την επαρχία Τσοκό. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση των στρατιωτικών αρχών στην πλατφόρμα Χ.
Η περιοχή Τσοκό, στη βορειοανατολική Κολομβία, αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο δράσης της συγκεκριμένης ένοπλης οργάνωσης, η οποία θεωρείται η παλαιότερη ενεργή ομάδα ανταρτών στη Λατινική Αμερική. Οι αρχές καταδίκασαν αμέσως την παράνομη κράτηση των πολιτών.
Τα θύματα της απαγωγής κινούνταν με δυο οχήματα τα οποία αναχαίτισαν αντάρτες. Μαχητές του ELN είχαν αποκλείσει δρόμο ο οποίος συνδέει τον νομό Τσοκό, στις ακτές στον Ειρηνικό, που γειτονεύει με τον Παναμά, με την πόλη Μεδεγίν.