Κολομβία: Απελευθερώθηκαν από τον εθνικό στρατό οι 39 πολίτες που απήχθησαν από τον ELN

Snapshot Απελευθερώθηκαν 39 πολίτες από τον εθνικό στρατό της Κολομβίας, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τον αντάρτικο στρατό ELN.

Η επιχείρηση απελευθέρωσης προκάλεσε τον θάνατο δύο στρατιωτικών και τον τραυματισμό πέντε άλλων.

Οι απαχθέντες περιλάμβαναν αρκετές γυναίκες και έναν ανήλικο και βρέθηκαν σε απομονωμένη περιοχή στα βορειοδυτικά της χώρας.

Η απαγωγή έγινε στην επαρχία Τσοκό, όπου το ELN έχει μακροχρόνια παρουσία και αποκλείστηκε δρόμος που συνδέει την περιοχή με την πόλη Μεδεγίν.

Οι αρχές καταδίκασαν την παράνομη κράτηση των πολιτών και ανακοίνωσαν την απελευθέρωσή τους επίσημα. Snapshot powered by AI

Απελευθερώθηκαν οι 39 Κολομβιανοί πολίτες που είχαν απαχθεί από τον αντάρτικο στρατό του ELN, εχθές Τρίτη.

Ύστερα από επιχείρηση του στρατού ξηράς της χώρας, κατά την οποία δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, οι πολίτες βρέθηκαν σε απομονωμένη περιοχή στα βορειοδυτικά.

Σε οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης της χώρας και παρουσιάστηκαν ως προερχόμενα από τον τόπο της απαγωγής, ακούγονται συνεχείς ανταλλαγές σφοδρών πυρών.

#LoÚltimo l Así se vivió, minuto a minuto, la llegada del personal civil que en horas de la mañana fue víctima de la acción terrorista perpetrada por el ELN sobre el tramo vial que comunica a la ciudad de Medellín con el municipio de #Quibdó, #Chocó.



Gracias a los esfuerzos… pic.twitter.com/fRaIpPpl5t

— Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 15, 2026



Ανάμεσα στους 39 πολίτες ήταν αρκετές γυναίκες καθώς και ένας ανήλικος, οι οποίοι απήχθησαν από την επαρχία Τσοκό. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση των στρατιωτικών αρχών στην πλατφόρμα Χ.

Η περιοχή Τσοκό, στη βορειοανατολική Κολομβία, αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο δράσης της συγκεκριμένης ένοπλης οργάνωσης, η οποία θεωρείται η παλαιότερη ενεργή ομάδα ανταρτών στη Λατινική Αμερική. Οι αρχές καταδίκασαν αμέσως την παράνομη κράτηση των πολιτών.

Τα θύματα της απαγωγής κινούνταν με δυο οχήματα τα οποία αναχαίτισαν αντάρτες. Μαχητές του ELN είχαν αποκλείσει δρόμο ο οποίος συνδέει τον νομό Τσοκό, στις ακτές στον Ειρηνικό, που γειτονεύει με τον Παναμά, με την πόλη Μεδεγίν.