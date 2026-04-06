Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

H κυκλοφορία με όχημα στην Αθήνα έχει αλλάξει πλέον μορφή από τη στιγμή που η Τροχαία έχει αυστηροποιήσει τους ελέγχους.

Την ίδια στιγμή οι πρώτες έξυπνες κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής και καταγράφουν 24 ώρες το 24ωρο την παραβατικότητα των οδηγών.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μηνυμά του: Πλήθος παραβάσεων -1.213 για την ακρίβεια- κατέγραψαν μέσα σε λίγες ημέρες οι 8 κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργούν πιλοτικά σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική, ενώ άλλες 19 παραβάσεις κατέγραψαν μέσα σε ένα διήμερο οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 10 λεωφορεία του ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων. Τα 130 διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν απεστάλησαν ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο https://www.gov.gr/ και στο Gov.grWallet. Όπως έχω ξαναπεί, τα πρόστιμα δεν είναι αυτοσκοπός. Στόχος μας είναι η συμμόρφωση στους κανόνες και, πάνω απ' όλα, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η ασφάλεια κάθε ανθρώπινης ζωής.

Πώς όμως μπορεί να κινηθεί νομικά κάποιος του οποίου η Τροχαία του πήρε το δίπλωμα οδήγησης;

Για να κινηθείτε νομικά μετά την αφαίρεση του διπλώματος από την Τροχαία, πρέπει να υποβάλετε έγγραφη ένσταση (αντιρρήσεις) εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράβασης. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία που βεβαίωσε την παράβαση, είτε αυτοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.



Η υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων εντός 50 ημερών.

Αν η ένστασή σας απορριφθεί, μπορείτε να προσφύγετε στα διοικητικά δικαστήρια κατά της πράξης αφαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να απαιτηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ποινής, ώστε να σας επιστραφεί το δίπλωμα μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Συνιστάται η συμβουλή δικηγόρου ειδικευμένου σε τροχαίες παραβάσεις για τη σύνταξη των εγγράφων και την εκπροσώπησή σας



Αν η αφαίρεση αφορά ψηφιακό δίπλωμα στο κινητό, η Τροχαία ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία για την απενεργοποίηση της προβολής του από την εφαρμογή.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι αν το δίπλωμά σας έχει αφαιρεθεί, μπορείτε να ελέγξετε αν δικαιούστε την επιστροφή του, ειδικά αν αφορά παραβάσεις που δεν σχετίζονται με ράμπες ΑμεΑ.

