Οι «έξυπνες» κάμερες έφτασαν και φέρνουν τάξη – Αυτό το μήνυμα θα φτάνει στους παραβάτες στο κινητό
Αυτό είναι το ψηφιακό «ραβασάκι» για τις παραβάσεις του ΚΟΚ
Snapshot
- Μέχρι τώρα, έχουν εγκατασταθεί 18 «έξυπνες» κάμερες σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας και λεωφορεία για καταγραφή παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.
- Σε δύο ημέρες, καταγράφηκαν περίπου 130 παραβάσεις.
- Οι κάμερες εντοπίζουν παραβάσεις όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, κίνηση σε λεωφορειολωρίδες, μη χρήση ζώνης ή κράνους και χρήση κινητού κατά την οδήγηση.
- Μέχρι το 2026, σχεδιάζεται η εγκατάσταση περίπου 1.000 καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητα της οδικής ασφάλειας, φέρνοντας έναν νέο τρόπο ελέγχου και επιβολής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ήδη, οι πρώτες 18 «έξυπνες» κάμερες έχουν τεθεί σε λειτουργία σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, αλλά και σε λεωφορεία, καταγράφοντας παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο.
Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε 8 σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και 10 λεωφορεία.
Μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατεγράφησαν περίπου 130 παραβάσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας κι αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επικυρωθούν και τυπικά.
Στη συνέχεια, οι κλήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους παραβάτες. Η συχνότερη παράβαση που εντοπίστηκε, είναι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
Οι κάμερες καταγράφουν:
- Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
- Υπέρβαση ταχύτητας.
- Κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες.
- Μη χρήση ζώνης ή κράνους.
- Χρήση κινητού εν κινήσει
Το 2026, προβλέπεται να τοποθετηθούν περίπου 1.000 κάμερες σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
Το μήνυμα από το gov.gr για τους παραβάτες γράφει: «Δείτε το έγγραφο κλήσης που έχει επιδοθεί από την Τροχαία στη θυρίδα σας, στο gov.gr».