Οι «έξυπνες» κάμερες έφτασαν και φέρνουν τάξη – Αυτό το μήνυμα θα φτάνει στους παραβάτες στο κινητό

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητα της οδικής ασφάλειας, φέρνοντας έναν νέο τρόπο ελέγχου και επιβολής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ήδη, οι πρώτες 18 «έξυπνες» κάμερες έχουν τεθεί σε λειτουργία σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, αλλά και σε λεωφορεία, καταγράφοντας παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Οι κάμερες έχουν τοποθετηθεί σε 8 σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και 10 λεωφορεία.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατεγράφησαν περίπου 130 παραβάσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας κι αυτήν τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επικυρωθούν και τυπικά.

Στη συνέχεια, οι κλήσεις θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους παραβάτες. Η συχνότερη παράβαση που εντοπίστηκε, είναι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.