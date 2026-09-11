Champions League: Περίπατοι για Μπάγερν, Γιουνάιτεντ και Κόμο - Αποτελέσματα και βαθμολογία

Εντυπωσιακές νίκες και ανατροπές περιλάμβανε η βραδιά, με την Μπάγερν να διαλύει 5-0 την Μπόντο/Γκλιμτ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να επικρατεί 4-0 της Σαμπάχ. Η Λανς πέτυχε σπουδαία ανατροπή στις καθυστερήσεις απέναντι στη Σλάβια Πράγας, κερδίζοντας 3-2, ενώ η Κόμο επικράτησε εμφατικά 4-1 της Λειψίας, με τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει δίχτυα.

Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ 5-0

Οι πρωταθλητές Γερμανίας μπήκαν από νωρίς με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλουν τον ρυθμό τους και έκλεισαν την Μπόντο στα καρέ της. Ωστόσο, ο Χάικιν αποτέλεσε μεγάλο εμπόδιο για τους Βαυαρούς στο πρώτο ημίχρονο, πραγματοποιώντας σειρά εξαιρετικών επεμβάσεων. Στο 35’ μάλιστα, η προσπάθεια του Ολίσε σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ λίγο αργότερα ο Μουσιάλα είδε ξανά τον Νορβηγό γκολκίπερ να του στερεί το γκολ.

Η λύση για την Μπάγερν ήρθε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Οι παίκτες του Κομπανί έκρυψαν την μπάλα έξω από την περιοχή της Μπόντο και ο Μουσιάλα ολοκλήρωσε ιδανικά την εξαιρετική συνεργασία, ανοίγοντας το σκορ.

Στο 61’ οι γηπεδούχοι έβαλαν ουσιαστικά τέλος στην υπόθεση νίκη. Ο Ολίσε εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ και ο Κέιν με κοντινή κεφαλιά έκανε το 2-0, σκοράροντας για όγδοο συνεχόμενο παιχνίδι του στο Champions League.

Η Μπάγερν συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Ο Ντέιβις με δυνατό σουτ στο 77’ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ ο Ολίσε πήρε τη σκυτάλη και με δύο γκολ, στο 83’ και στις καθυστερήσεις, διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ 4-0

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν από νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης, έχοντας την κατοχή και πιέζοντας την καλά οργανωμένη άμυνα της Σαμπάχ. Η υπεροχή τους μετουσιώθηκε σε γκολ στο 27ο λεπτό, όταν ο Μπρούνο Φερνάντες βρήκε τον Ντόργκου στα αριστερά και εκείνος σέντραρε άμεσα προς το πρώτο δοκάρι, με τον Ματέους Κούνια να εκτελεί για το 1-0.

Η Γιουνάιτεντ συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο και πριν από την ανάπαυλα έδωσε διαστάσεις στο προβάδισμά της. Στο 42’, έπειτα από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Τίλεμανς έστρωσε στον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα έκανε το 2-0.

Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί και χτύπησαν ξανά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Εμπεμό πέρασε κάθετη πάσα στον Σέσκο, ο Σλοβένος φορ πρόλαβε την έξοδο του Ποκατίλοφ, τον πέρασε και έστειλε την μπάλα στην κενή εστία για το 3-0.

Στο δεύτερο μέρος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέβασε ρυθμό, χωρίς όμως να χάσει τον έλεγχο. Ο Ζίρκζι, που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Σέσκο, έδωσε νέα ενέργεια στην επίθεση, ενώ στο 68’ ήρθε και το τέταρτο γκολ. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Φερνάντες, η άμυνα της Σαμπάχ δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Λισάντρο Μαρτίνεζ με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Κόμο - Λειψία 4-1

Η Κόμο μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι και δημιούργησε τις πρώτες ευκαιρίες. Στο 8ο λεπτό ο Φάντερφουρντ απέκρουσε το μακρινό σουτ του Ντα Κούνια, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας της Λειψίας είπε «όχι» και στον Δουβίκα, ο οποίος απείλησε από κοντά.

Η πίεση των γηπεδούχων απέφερε καρπούς στο 15’. Ο Δουβίκας γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, η άμυνα της Λειψίας δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Μπατούρινα εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι, ανοίγοντας το σκορ για την Κόμο.

Η Λειψία προσπάθησε να αντιδράσει, με τους Νούσα και Μακσίμοβιτς να δημιουργούν κινδύνους, όμως η Κόμο χτύπησε ξανά στο 38’. Ο Μπατούρινα έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Δουβίκας κινήθηκε ιδανικά και με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Φάντερφουρντ για το 2-0.

Η ιταλική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έφτασε σε τρίτο γκολ στο 54’. Ο Πας βρήκε με κάθετη πάσα τον Ντιαό και εκείνος με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0. Η Λειψία αντέδρασε άμεσα και στο 59’ ο Μακσίμοβιτς, έπειτα από γύρισμα του Ενκουνκού, μείωσε σε 3-1.

Οι Γερμανοί πίεσαν στα τελευταία λεπτά και προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, χωρίς όμως να καταφέρουν να πετύχουν δεύτερο γκολ. Αντίθετα, η Κόμο έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 90’, με τον Πας να περνά κάθετα στον Περόν και τον τελευταίο να πλασάρει από κοντά για το τελικό 4-1.

Σλάβια Πράγας - Λανς 2-3

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, όμως η επανάληψη είχε εντελώς διαφορετική εικόνα. Στο 49ο λεπτό, μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Κόνετσνι της Σλάβια, ο οποίος είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο μόλις τέσσερα λεπτά νωρίτερα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Σλάβια όχι μόνο άντεξε, αλλά πήρε και το προβάδισμα δύο λεπτά αργότερα. Στο 51’, ο Στουρμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες.

Η Λανς προσπάθησε να αξιοποιήσει το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στο 73ο λεπτό κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Ο Σίμα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για το 1-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Η Σλάβια, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 88’, ο Στουρμ σκόραρε για δεύτερη φορά και έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους, γράφοντας το 2-1.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως η Σλάβια θα πανηγύριζε μια μεγάλη νίκη, η Λανς έκανε την απόλυτη ανατροπή στις καθυστερήσεις. Στο 90+1’ ο Τοβέν ισοφάρισε σε 2-2 και μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Αγκιλάρ ολοκλήρωσε το comeback, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.

Τα αποτελέσματα της ημέρας:

Κόμο - Λειψία 4-1

Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο/Γκλιμτ 5-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ 4-0

Σλάβια Πράγας - Λανς 2-3

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