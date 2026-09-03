Εκπαιδευτικοί: Διαμαρτυρία με συνεχείς στάσεις εργασίας για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

Snapshot Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος προχωρά σε πανελλαδικές στάσεις εργασίας από 11 έως 30 Σεπτεμβρίου κατά τις υπερωριακές βάρδιες.

Οι στάσεις εργασίας γίνονται λόγω των κενών σε εκπαιδευτικούς που προκαλούν ανάγκη για υπερωρίες.

Η Ομοσπονδία ζητά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με επιπλέον προσλήψεις μόνιμου και επαρκούς προσωπικού.

Η υπερωριακή απασχόληση δεν θεωρείται βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία.

Οι κινητοποιήσεις συνδέονται επίσης με τις αντιδράσεις για την αξιολόγηση και τα γενικότερα εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα. Snapshot powered by AI

Σε συνεχείς στάσεις εργασίας προχωρά η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, λόγω των κενών στους εκπαιδευτικούς που θα οδηγήσουν σε υπερωρίες.

Η Ομοσπονδία καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς Πανελλαδικά να προχωρήσουν σε στάση εργασίας την ώρα που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν υπερωρία και ζητά οι εκπαιδευτικές ανάγκες να καλυφθούν με επιπλέον προσλήψεις.

Η απόφαση της ΔΟΕ έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης τοποθέτησής της για τα μεγάλα κενά που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η ΔΟΕ ζητά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, τονίζοντας ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα σχολεία.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και για την αξιολόγηση, με τις κινητοποιήσεις να εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των διεκδικήσεων της ΔΟΕ για τα εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα.

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