«Δεν υπάρχουν αποδείξεις»: Άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό για 309 ώρες και ζήτησε υπερωρίες
Οι υπερωρίες δεν είχαν εγκριθεί από την εταιρεία
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Εργαζόμενη ζήτησε πληρωμή για 309 ώρες υπερωρίας μέσω τηλεργασίας, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι η ανοιχτή σύνδεση υπολογιστή δεν αποτελεί απόδειξη εργασίας.
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