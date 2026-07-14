«Δεν υπάρχουν αποδείξεις»: Άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό για 309 ώρες και ζήτησε υπερωρίες

Οι υπερωρίες δεν είχαν εγκριθεί από την εταιρεία

Newsbomb

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις»: Άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό για 309 ώρες και ζήτησε υπερωρίες
ΚΟΣΜΟΣ
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Εργαζόμενη ζήτησε πληρωμή για 309 ώρες υπερωρίας μέσω τηλεργασίας, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι η ανοιχτή σύνδεση υπολογιστή δεν αποτελεί απόδειξη εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

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