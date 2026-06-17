Νέα πατέντα της Sony: Κουμπιά που αλλάζουν αίσθηση και «παγιδεύουν» τα δάχτυλα

Η Sony κατέθεσε πρόταση για ένα νέου τύπου χειριστήριο PlayStation, το οποίο θα μπορεί να μεταβάλλει δυναμικά την αντίσταση των κουμπιών του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η τεχνολογία βασίζεται σε ένα υλικό που ονομάζεται magneto–viscoelastic elastomer, το οποίο αλλάζει τις μηχανικές του ιδιότητες μέσω ελεγχόμενων μαγνητικών πεδίων.

Σύμφωνα με την πατέντα, τα κουμπιά θα μπορούν να γίνονται πιο σκληρά ή μαλακά ανάλογα με τις συνθήκες του παιχνιδιού ή τις προτιμήσεις του χρήστη. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι θα μπορούσε να αυξάνει την αντίσταση ενός κουμπιού όταν ο παίκτης αλληλεπιδρά με ένα βαρύ αντικείμενο ή να τη μειώνει σε περιβάλλοντα που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς.

Η περιγραφή της πατέντας αναφέρει, επίσης, πιο προχωρημένα σενάρια απτικής ανάδρασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κουμπιά θα μπορούσαν να «κλειδώνουν» προσωρινά γύρω από το δάχτυλο του παίκτη, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο χαρακτήρας έχει παγιδευτεί, κρατιέται από κάποιο πλάσμα ή συναντά εμπόδιο μέσα στον εικονικό κόσμο.

Επιπλέον, η Sony εξετάζει και εναλλακτικές υλοποιήσεις της ιδέας μέσω μεμβρανών γεμάτων με υγρό, οι οποίες θα μπορούν επίσης να μεταβάλλουν την αίσθηση πίεσης και αφής που λαμβάνει ο χρήστης.

Η συγκεκριμένη αίτηση κατοχυρώθηκε αρχικά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) τον Νοέμβριο του 2024 και δημοσιεύτηκε το 2026. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες πατέντες τεχνολογίας, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι η Sony σκοπεύει να μετατρέψει το συγκεκριμένο πρωτότυπο σε εμπορικό προϊόν. Οι προτάσεις χρησιμοποιούνται συχνά για την προστασία ερευνητικών ιδεών που μπορεί να μην φτάσουν ποτέ στην αγορά.

Αν η τεχνολογία υλοποιηθεί μελλοντικά, θα αποτελέσει το επόμενο βήμα μετά τα adaptive triggers και το προηγμένο haptic feedback του DualSense, επεκτείνοντας την απτική αλληλεπίδραση από τις σκανδάλες σε ολόκληρο το χειριστήριο.