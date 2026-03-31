PlayStation 6: Η κονσόλα που θα «κάψει» το πορτοφόλι μας – «Ίσως φτάσει τα 1.000 δολάρια»

Οι πρόσφατες διαρροές σχετικά με το PlayStation 6 προκαλούν έντονο προβληματισμό στην αγορά του gaming. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές από τον κλάδο του hardware, το κόστος κατασκευής της νέας κονσόλας της Sony υπολογίζεται ήδη στα 760 δολάρια ανά μονάδα.

KeplerL2 Regarding PlayStation 6 BOM:



"My current BOM estimate for PS6 is ~$760, so I would say $699 is still possible with a reasonable subsidy. The question is if Sony will even bother now that Xbox is not direct competition anymore." pic.twitter.com/O9nzowbwTh — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) March 28, 2026

Αυτό το νούμερο τροφοδοτεί σενάρια για τιμή λιανικής που ενδέχεται να «αγγίξει» ή και να ξεπεράσει το όριο των 1.000 δολαρίων (κάτι λιγότερο από 900 ευρώ).

Η Sony αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με το κόστος κατασκευής της επόμενης κονσόλας της, κυρίως λόγω δύο παραγόντων:

Στις αρχές του 2026, οι τιμές στις μνήμες των υπολογιστών ανέβηκαν σχεδόν στο διπλάσιο. Η «μόδα» του AI: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά όλους τους διαθέσιμους ημιαγωγούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποθέματα και οι τιμές να «εκτοξεύονται».

Με το νέο PlayStation να αναμένεται τα Χριστούγεννα του 2027, η εταιρεία πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους: