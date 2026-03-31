PlayStation 6: Η κονσόλα που θα «κάψει» το πορτοφόλι μας – «Ίσως φτάσει τα 1.000 δολάρια»

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Οι πρόσφατες διαρροές σχετικά με το PlayStation 6 προκαλούν έντονο προβληματισμό στην αγορά του gaming. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές από τον κλάδο του hardware, το κόστος κατασκευής της νέας κονσόλας της Sony υπολογίζεται ήδη στα 760 δολάρια ανά μονάδα.

Αυτό το νούμερο τροφοδοτεί σενάρια για τιμή λιανικής που ενδέχεται να «αγγίξει» ή και να ξεπεράσει το όριο των 1.000 δολαρίων (κάτι λιγότερο από 900 ευρώ).

Η Sony αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με το κόστος κατασκευής της επόμενης κονσόλας της, κυρίως λόγω δύο παραγόντων:

  • Ακριβά εξαρτήματα: Στις αρχές του 2026, οι τιμές στις μνήμες των υπολογιστών ανέβηκαν σχεδόν στο διπλάσιο.
  • Η «μόδα» του AI: Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά όλους τους διαθέσιμους ημιαγωγούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποθέματα και οι τιμές να «εκτοξεύονται».

Με το νέο PlayStation να αναμένεται τα Χριστούγεννα του 2027, η εταιρεία πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους:

  • Να χάσει χρήματα: Να κρατήσει την τιμή χαμηλή για να το αγοράσει ο κόσμος, ακόμη κι αν δεν έχει κέρδος από κάθε κονσόλα.
  • Να το πουλήσει ακριβά: Να μεταφέρει το υψηλό κόστος στους παίκτες, βάζοντας μία τιμή – ρεκόρ που αναμφίβολα θα φανεί υπερβολική για πολλούς.
